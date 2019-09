Mattéo Guendouzi aurait dû participer au rassemblement des Bleuets de Sylvain Ripoll, il n’en est rien. A la place, le milieu d’Arsenal, 20 ans, a été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus pour les matches qualificatifs de l’Euro 2020 contre l’Albanie et l’Andorre (7 et 10 septembre). Une première pour l’ancien titi parisien, qui depuis qu’il a traversé la Manche, crève l’écran.

Il faut dire que les Gunners ont eu du nez en l’achetant 8 millions d’euros aux Merlus, alors qu’il n’avait que quatre titularisations en Ligue 1. Et dès ses débuts sous Unai Emery, l’investissement s’est avéré concluant. Avec 33 titularisations en 2018-19, le joueur est devenu un élément presque indispensable du milieu londonien. Depuis le début de la saison, le milieu a montré ses capacités à harceler l’adversaire pour récupérer le ballon. Il est ainsi celui qui a réalisé le plus d’interceptions et de tacles chez les Gunners.

" Il a franchi un cap "

Et ce n’est pas l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui dira le contraire : "La saison dernière a été formidable pour lui. Il a pris confiance, il a pris le rythme de la Premier League, il a appris à connaître ce Championnat. Cette saison, on sent qu'il a franchi un cap. Il est la clé pour bien combiner au milieu. Il travaille pour avoir plus d'équilibre défensivement", déclarait-il après la rencontre entre Arsenal et Tottenham (2-2) pendant laquelle le joueur formé au PSG avait offert une passe décisive de grande qualité à Aubameyang.

Face à une liste des Bleus quelque peu décimée, les deux matches qualificatifs pourraient permettre à Guendouzi de se positionner dans cette équipe de France. Et pourquoi pas viser une participation à l’Euro 2020 ? Le Gunner peut très bien être positionné dans un 4-3-3 à gauche, aux côtés de Moussa Sissoko et Corentin Tolisso (à droite). Si “DD” reste fidèle à son 4-2-3-1, Guendouzi pourrait aussi jouer dans un double pivot devant la défense, aux côtés de Sissoko.

Avec une mentalité qui fait penser à celle d’un certain Kylian Mbappé, nul doute que le garçon devrait plaire à Deschamps : "Mattéo est un joueur avec une grosse personnalité, qui sait où il veut aller parce que c’est un vrai passionné de foot. On le voit facilement : il faisait la tête lorsque les entraînements se terminaient, passait beaucoup de temps à jouer seul contre un mur après les séances... Par rapport à des jeunes moribonds, lui, il faut simplement contrôler son énergie parce qu’il fonce", glissait Sylvain Ripoll à SoFoot en août 2018. Depuis son départ de Lorient, tout a été très vite pour Guendouzi, qui a montré à plusieurs reprises qu’il avait les épaules pour un nouveau challenge.