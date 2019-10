Les Bleus évitent le coup de froid

Trois points seulement séparent la France de l’Islande au classement du groupe H de ces éliminatoires pour l’Euro 2020. Tout faux-pas est donc interdit pour les Bleus contre une équipe qui ne les a jamais battus. A l’aller, les joueurs de Didier Deschamps s’étaient largement imposés (4-0), avec notamment des buts de Samuel Umtiti et Kylian Mbappé. Ces deux joueurs font partie de la longue liste d’absents pour les deux prochains matchs, à Reykjavik et devant la Turquie lundi : Hugo Lloris et Paul Pogba, deux autres cadres, manquent aussi à l’appel notamment.

Il faudra espérer aussi qu’Antoine Griezmann, qui peine encore à trouver sa place au Barça, et Olivier Giroud, pour qui la place est carrément en tribunes du côté de Chelsea, soient toujours aussi efficaces en sélection. Pour se rassurer, les champions du monde en titre peuvent se dire que l’Islande n’est plus l’équipe qui avait fait vibrer l’Europe lors de l’Euro 2016 : elle reste sur une lourde défaite en Albanie (4-2) et ses cadres (Sigurðsson, Sigþórsson ou encore Guðmundsson) ne brillent pas en club. Elle s’appuie toujours sur ses valeurs de combat et de courage et restera difficile à bouger à domicile, où elle a remporté ses trois matches dans ces éliminatoires pour l’instant, dont celui contre la Turquie (2-1). Mais nous pensons que les Bleus ont les moyens d’éviter une mauvaise surprise et de faire un grand pas vers la qualification en s’imposant en Islande.

Notre pari : La France bat l’Islande @1,45

L’Espagne sans trembler

Six victoires en autant de matches, pour 17 buts inscrits et seulement trois encaissés : tout va bien pour l’Espagne dans ces éliminatoires, merci pour elle. La Roja a notamment réussi à s’extirper de matches pièges en Roumanie (1-2) ou devant la Norvège (2-1) et peut valider sa qualification à l’issue de ce match contre la Norvège en cas de succès et selon le résultat de la Roumanie. L’Espagne devra faire avec quelques absents de marque (Alba, Alcacer, Morata, Sergi Roberto), ce qui pourrait profiter à quelques néophytes.

Surtout, elle doit se méfier de cet adversaire, qu’elle avait déjà peiné à battre à l’aller et qui n’a plus perdu un match officiel à domicile depuis septembre… 2016. Mais depuis, les Norvégiens n’ont pas vraiment affronté des adversaires de la trempe des Espagnols, face à qui ils se sont inclinés trois fois en quatre confrontations dans leur histoire. Les champions du monde 2010 ont une particularité dans ces éliminatoires : ils ont réussi à ouvrir rapidement la marque et à rentrer aux vestiaires en menant au score à la pause lors de cinq de leurs six premiers matchs. On peut imaginer que la Roja débutera à nouveau fort cette rencontre, que nous la voyons dans tous les cas remporter.

Notre pari : L’Espagne gagne à la mi-temps et à la fin du match contre la Norvège @2,00

La Suisse fait du surplace

Qualifiée pour la finale Four de la Ligue des nations (où elle a terminé 4e), la Suisse n’a joué que quatre matches dans ces éliminatoires de l’Euro 2020. Bilan ? Deux victoires, contre Gibraltar et la Géorgie, et deux nuls contre le Danemark (3-3) et l’Irlande (1-1), ces deux principaux adversaires pour la qualification. Elle est du coup devancée au classement par les Danois, qui comptent un match et un points en plus. C’est dire si cette confrontation entre les deux équipes aura son importance dans la course à la qualification.

Le Danemark n’a plus perdu en match officiel depuis son élimination en 8e de finale de la Coupe du monde 20018 par la Croatie, mais n’a pas non plus emballé les foules pour autant, à l’image de son triste nul ramené de Géorgie lors de la précédente fenêtre internationale (0-0). La Nati compte plus de défaites depuis le Mondial russe, mais contre des équipes d’un tout autre calibre que celles rencontrées par leurs adversaires de samedi (Angleterre, Belgique, Portugal…). Les équipes de Christian Eriksen et de Granit Xhaka présentent un profil semblable, avec une défense solide et expérimentée, un milieu technique et une attaque homogène mais sans serial-buteur en pleine bourre. A domicile, le Danemark part avec un léger avantage, mais la Suisse nous semble en mesure de repartir avec un bon point de ce déplacement.

Notre pari : Match nul entre le Danemark et la Suisse

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.