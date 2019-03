Fabian Ruiz, malade, quitte la sélection d'Espagne

"Fabian Ruiz, souffrant de fièvre, a quitté le rassemblement après avoir été examiné par le service médical de la sélection" dans un hôpital de Madrid, écrit la RFEF ajoutant que le joueur de l'Atlético Madrid Saul Níguez a été appelé pour le remplacer.

Dimanche, Ruiz n'a pas non plus joué avec Naples en Championnat d'Italie pour la même raison. L'Espagne affrontera la Norvège samedi, à Valence, et Malte, le 26 mars à La Valette, en qualifications pour l'Euro-2020.