Un sans-faute pour les Bleus ?

L'équipe de France a parfaitement entamé sa campagne pour l'Euro 2020 en étrillant la Moldavie (1-4) puis l'Islande (4-0). Les choses pourraient se corser un petit peu avec ce déplacement en Turquie pour y affronter l'autre équipe en tête de ce groupe H. Les Turcs comptent également deux victoires en autant de matchs, contre l'Albanie (0-2) et la Moldavie (4-0), mais il y a longtemps qu'ils ne font plus peur à grand monde sur la scène européenne. Non qualifiés pour la dernière Coupe du monde, ils sortent d'une Ligue des Nations catastrophique, avec une dernière place dans leur groupe derrière la Russie et la Suède (1 victoire, 3 défaites), et donc une relégation en Ligue C. Les Bleus, qui ont toujours gagné contre la Turquie (3 victoires), feraient toutefois bien de ne pas sous-estimer une équipe qui compte plusieurs joueurs de talent (le Lillois Celik, Tosun, Yilmaz, Çalhanoğlu...) et qui pourra compter sur le soutien de son bouillant public, même si l'ambiance du stade de Konya est moins étouffante qu'à Istanbul. Les joueurs de Didier Deschamps nous ont néanmoins habitué à ne plus trébucher dans ce genre de matches, pour lesquels ils sont largement favoris. Avec un Antoine Griezmann en très grand forme (9 buts et 5 passes en sélection depuis la Coupe du monde) et un onze type quasiment au complet (seul N'Golo Kanté, blessé, manquera à l'appel), les champions du monde devraient parvenir à éviter le piège turc et à enchaîner sur une troisième victoire dans ces qualifications.

Notre prono : la France bat la Turquie @1,55

Pogba, Griezmann et Mbappé (France) face à l'IslandeGetty Images

Les Pays-Bas au sommet ?

Ce n'est pas vraiment la finale qu'on attendait pour la première Ligue des Nations de l'histoire. Le Portugal, champion d'Europe en titre, va affronter les Pays-Bas, de retour au premier plan. Après une Coupe du monde compliquée (élimination en 8e de finale), la Selecçao reste capable du meilleur, à l'image de cette victoire devant la Suisse en demi-finale (3-1), comme du pire, avec ses deux matchs nuls à domicile pour lancer sa campagne pour l'Euro 2020 contre la Serbie (1-1) et l'Ukraine (0-0). Mais elle peut compter pour ce Final Four sur le retour de Cristiano Ronaldo : un an après sa dernière apparition en sélection, CR7 a claqué un triplé contre la Suisse pour qualifier les siens pour cette finale. On a connu pire comme come-back... Absents de l'Euro 2016 puis de la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas ont de leur côté opéré un spectaculaire redressement ces derniers temps. Portés par la formidable génération de l'Ajax Amsterdam, à l'image de Matthijs de Ligt, auteur du but de l'égalisation face à l'Angleterre en demi-finale du haut de ses 19 ans, les Oranje ont encore du boulot pour compter de nouveau parmi les grandes nations du football. Une victoire en finale de la Ligue des Nations marqueraient fortement les esprits et validerait le travail accompli par Ronald Koeman, leur sélectionneur. Les Pays-Bas nous ont plus impressionné ces derniers mois et nous les voyons réaliser un gros coup en s'imposant dans ce match. Reste à espérer que le spectacle sera au rendez-vous entre ces deux équipes talentueuses.

Notre prono : les Pays-Bas battent le Portugal @2,65

Memphis Depay lors de Pays-Bas - Biélorussie en qualifs de l'Euro 2020 le 21 mars 2019Getty Images

Pas de mauvaise surprise pour l'Italie ?

Après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, l'Italie n'a pas non plus brillé en Ligue des Nations (2e de son groupe derrière le Portugal). Elle est toutefois tombée dans un groupe de qualifications largement à sa portée en vue de l'Euro 2020 et a bien réussi son entame dans ses éliminatoires face à la Finlande (2-0) et au Liechtenstein (6-0). Ce déplacement en Grèce sera le premier vrai test pour la Squadra Azzurra de Roberto Mancini. Après des débuts poussifs (une victoire lors de ses six premiers matchs), le sélectionneur transalpin semble avoir trouvé la bonne formule (six matchs sans défaite, série en cours). Difficile ici d'imaginer l'Italie tomber face au vainqueur de l'Euro 2004, qui ne brille plus depuis plusieurs années sur la scène continentale. Les Grecs n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matchs : c'était au Liechtenstein, dans la douleur (0-2). Ils sont tombés contre l'Estonie à domicile (0-1), lors de la Ligue des Nations, et récemment en Turquie en amical (2-1) : des adversaires d'un tout autre calibre que la Nazionale, qui a ici une belle occasion d'enchaîner sur un troisième succès de suite dans ces éliminatoires.

Marco Verratti lors de Belgique - Italie le 20 novembre 2018Getty Images

