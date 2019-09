Ce n'est pas lui qu'on attendait. D'abord dans cette liste des 23 malgré la foultitude d'absents. Puis sur la pelouse du Stade de France ce samedi face à l'Albanie (4-1). Et enfin, sur le tableau d'affichage. Mais Jonathan Ikoné s'est invité sans se faire prier aux trois rendez-vous. A 21 ans, l'autre gamin de Bondy a connu des débuts inespérés. Cette semaine, il avait révélé qu'il ne s'attendait à être sélectionné. Quelques jours plus tard, il s'inscrivait déjà dans la grande histoire des Bleus. Ascension inattendue et fulgurante. "Dans mon film, il y avait un but, mon film s'est bien déroulé et je suis super content", a joyeusement déballé le héros du soir dans un sourire candide qui cache une vraie assurance sur le terrain.

Avant de dérouler avec les yeux grands ouverts de celui qui ne réalisait toujours pas ce qui venait de se passer : "Je ne vais jamais l'oublier, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Le but ? J'ai vu que j'étais un peu tout seul donc je me suis retourné, je voulais toucher Nabil pour la passe décisive mais il me l'a remise. Marquer avec cette équipe de France c'est un rêve."

Zinedine Zidane, Marvin Martin et Younes Kaboul

Marquer pour sa première sélection, c'est une rareté et une première depuis huit ans. Il faut simplement souhaiter au Lillois de durer un peu plus en Bleu que les derniers à avoir réussi cet exploit (Younès Kaboul et Marvin Martin face à l'Ukraine en juin 2011). Qu'il se rassure, ce n'est pas une fatalité : on peut marquer (un doublé en l'occurrence) pour sa première et devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire de sa sélection. Demandez donc à Zinedine Zidane.

Pour l'instant, le timide Ikoné ne se projette pas si loin : "J'espère que le film va se transformer en série", avoue-t-il tout juste du bout des lèvres. "Pour l'instant, on doit rester concentrés contre la prochaine équipe (Andorre) et pourquoi pas une nouvelle fois entrer. Et en mettre un deuxième." "C’est aussi ça mon rôle. C’est aussi d’incorporer des jeunes", lui a répondu Didier Deschamps en conférence de presse. C’est aussi se projeter vers l’avenir, à partir du moment où il y a de la qualité, ils auront du temps de jeu."

En quelques minutes, avec beaucoup de culot, Ikoné a prouvé qu'on pouvait sortir du banc en équipe de France et faire des différences. Ce que Didier Deschamps avait sans eu tendance à oublier à force de voir depuis des années ses changements sans effet sur le terrain. Que ce soit lors de l'Euro lors duquel Anthony Martial et Kingsley Coman, ses deux jokers, n'ont jamais pesé sur les évènements ou en Russie où les Ousmane Dembélé, Florian Thauvin et Nabil Fekir n'ont jamais saisi leur chance en sortie de banc. Ce samedi, il n'a fallu que huit minutes à Ikoné pour faire mieux.