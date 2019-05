Didier Deschamps dévoilera mardi sa liste pour la reprise de la rencontre amicale du 2 juin à Nantes contre la Bolivie, puis les matches qualificatifs pour l'Euro le 8 juin en Turquie et le 11 juin à Andorre. Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe sont forfaits pour le choc contre la Turquie, des absences qui entrouvrent la porte de l'équipe de France à de nouveaux venus. .

Les prochaines finales européennes en club compliquent la tâche du technicien basque qui doit surtout composer avec la présence en finale de Ligue des champions, le 1er juin, de son gardien et capitaine Hugo Lloris. Le portier de Tottenham, comme son coéquipier Moussa Sissoko s'il était rappelé, manquera le début du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, prévu mercredi 29 mai, et la rencontre à Nantes (ouest) contre la Bolivie, adversaire que les Bleus n'ont jamais rencontré.

Hugo Lloris, le portier de Tottenham.Eurosport

Dès lors, Deschamps pourrait convoquer quatre gardiens (Lloris et trois autres), un de plus qu'habituellement. Dans ce scénario, où le Parisien Alphonse Areola est assuré de figurer, le reste des places sera sauf surprise réparti entre Steve Mandanda (Marseille), Benjamin Lecomte (Montpellier) ou Mike Maignan (Lille).

Une première pour Maignan ?

S'il n'a jamais connu les Bleus, le Lillois de 23 ans est en bonne position après avoir réalisé une saison de haut vol en club, comme en témoigne son prix de meilleur gardien reçu dimanche lors de la cérémonie des trophées UNFP. "Je veux devenir un grand joueur, donc oui c'est un objectif" de porter le maillot tricolore, a avoué le Guyanais, supervisé par l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, Franck Raviot, samedi lors de la démonstration lilloise contre Angers (5-0).

Maignan pourrait, en cas de convocation, ne pas être le seul bizut à intégrer la défense des champions du monde puisque deux d'entre eux, Hernandez et Kimpembe, manquent à l'appel. Le latéral gauche, opéré en mars à un genou, ne devrait reprendre que fin juin ou début juillet avec son futur club, le Bayern Munich qui l'a recruté à prix d'or (80 millions d'euros). Quant au Parisien, il souffre d'une pubalgie et pourrait également subir une intervention chirurgicale prochainement.

Mike Maignan (Lille) en Ligue 1 le 4 décembre 2018Getty Images

Son absence libère une place en défense centrale, que convoitent Clément Lenglet du FC Barcelone et Aymeric Laporte, récent champion d'Angleterre avec Manchester City. Deschamps devrait en toute logique encore faire patienter le prometteur Abdou Diallo (Borussia Dortmund), sur le point de disputer l'Euro-2019 avec les Espoirs.

Dubois "rêve" des Bleus

A gauche de la défense, le sélectionneur devra composer également sans Benjamin Mendy, toujours blessé. Il peut compter en revanche sur le retour du Lyonnais Ferland Mendy, forfait lors du dernier rassemblement. Léo Dubois, son partenaire à l'OL, attend une première convocation.

"C'est un rêve de pouvoir jouer en équipe de France", a déclaré le latéral droit dimanche sur Téléfoot. "Aujourd'hui, je suis dans un club qui m'apporte une certaine progression donc j'essaye de m'en approcher le plus possible. On verra bien, je suivrai la liste bien évidemment mardi", a-t-il glissé.

Les noms d'Olivier Giroud et N'Golo Kanté, les champions du monde de Chelsea, devraient tous deux y figurer. La question est de savoir où en est le second, actuellement convalescent, et que son coach en club espère voir rétabli pour la finale de la C3. Deschamps croisera d'ailleurs les doigts pour que personne ne se blesse lors de cette finale de la Ligue Europa le 29 mai contre Arsenal et Alexandre Lacazette.

La rencontre amicale contre la Bolivie, modeste adversaire (63e nation mondiale) qui prépare la prochaine Copa America au Brésil, servira de galop d'essai avant le chaud déplacement à Konya contre la Turquie, co-leader du groupe H dans la course à l'Euro-2020. Les Bleus, auteurs d'un sans faute jusqu'alors face à la Moldavie et l'Islande, iront ensuite défier Andorre (134e au classement Fifa) sur son terrain synthétique.