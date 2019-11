C'est bien une équipe de France très offensive qui fera face à la Moldavie jeudi au Stade de France (20h45), en éliminatoires de l'Euro 2020. Privé de Blaise Matuidi, habituellement aligné à gauche, le sélectionneur Didier Deschamps a opté pour une composition ambitieuse en attaque, alignant logiquement Mbappé après deux rassemblements manqués sur blessure. Le Parisien formera un quatuor prometteur sur le papier avec Kingsley Coman, Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

Les Bleus évolueront dans un 4-2-3-1 sans surprise, avec une paire N'Golo Kanté - Corentin Tolisso au milieu, en l'absence de Paul Pogba. Derrière, les forfaits de Hugo Lloris et de Lucas Hernandez ont poussé Deschamps à faire confiance à Steve Mandanda, comme lors des deux derniers matches, et à Lucas Digne, préféré à gauche à Benjamin Mendy qui effectue son retour en sélection après un an d'absence. Côté moldave, le tout nouveau sélectionneur turc Engin Firat n'est finalement pas privé de ses milieux Catalin Carp et Artur Ionita, "joueurs clés" annoncés incertains la veille en conférence de presse.