Olivier, on imagine que c’est un match nul (1-1) qui nourrit une certaine frustration.

O.G. : Oui, c’est dommage, on avait fait le plus dur. On se fait rejoindre dans les derniers instants alors qu’on était prévenu que c’était une de leurs forces ces coups francs. On a fait un bon match et on a été au-dessus des Turcs. Je n’ai pas reconnu l’équipe qu’on a jouée là-bas. Ils étaient très regroupés. On a eu des opportunités mais on a manqué de réalisme et de réussite.

Pourquoi n’avez-vous pas débuté la rencontre ?

O.G. : Je ne sais pas, je respecte les choix du coach même si j’étais déçu de ne pas démarrer. Physiquement, je me sentais bien mais le coach a pensé que… (Il marque une pause) Vous lui poserez la question (rires). Je savais que c’était important de faire la différence quand on est amené à rentrer en jeu. J’ai bien fini le corner bien tiré par Antoine. Il y avait beaucoup de détermination dans ce coup de tête.

On vous imagine très heureux de votre rassemblement avec ces deux buts marqués.

O.G. : Je suis heureux parce qu’on a fait une marche en avant concernant la qualification. Il faut finir le boulot en novembre. On est contents du contenu sur les deux matches. Ce n’était pas évident. On va bosser sur les détails notamment les coups pied défensifs, il faut essayer d’être plus rigoureux.

Quel est votre avenir désormais en club ?

O.G. : Je vais me battre pour ma place à Chelsea, le coach le sait et on fera les comptes en janvier. Est-ce que j’ai envie de partir ? Pas forcément mais il y a des choses qui feront que je pourrais prendre une décision. Je ne peux pas me contenter de ce que j’ai à Chelsea.

Surtout avec l’Euro à la fin de l’année.

O.G. : Pas seulement. J’ai encore quelques belles années devant moi. J’ai des jambes et un profil qui peut me permettre de jouer encore des années. J’ai une bonne hygiène de vie, j’ai envie de continuer à prendre du plaisir. Ma priorité c’est de reste rester à Chelsea mais si on m’oblige à faire un choix, je le ferais comme quand je suis parti d’Arsenal.