France - Turquie: Roxana Maracineanu bien présente au stade

Roxana Maracineanu devrait être la seule ministre française présente officiellement dans les travées, après l'annulation de la venue du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, annoncée à la mi-journée. "La présence du ministre était prévue à son agenda, il a décidé de ne pas y aller", a précisé son entourage à l'AFP.

"Parce que la France est attachée à l'esprit sportif, la Ministre des sports Roxana Maracineanu sera présente au Stade de France pour assister à la rencontre et soutenir l'équipe de France", a fait savoir le ministère dans un communiqué transmis à l'AFP. "Le contexte diplomatique complexe ne doit pas faire oublier que l'événement de ce soir reste une rencontre sportive. Le sport doit rester un espace de dialogue et de respect", est-il également écrit dans le texte.

Le déclenchement mercredi dernier par le président turc Recep Tayyip Erdogan d'une opération militaire dans le nord de la Syrie contre des forces kurdes, qualifiées de terroristes par Ankara mais partenaires de longue date des occidentaux dans la lutte contre les jihadistes du groupe État islamique, a déclenché un tollé international.

La France a dénoncé une "offensive unilatérale" et suspendu ses ventes d'armes vers la Turquie. Et à Paris, plusieurs manifestations en soutien aux Kurdes de Syrie ont déjà eu lieu ce week-end.Plusieurs personnalités politiques françaises ont appelé à l'annulation de la rencontre. Le ministère des sports précise par ailleurs que la rencontre fait "l'objet d'un dispositif de sécurité renforcée avec la mobilisation de 1200 policiers et gendarmes et 1400 stadiers".