Griezmann : "Ca a été dit, redit et re-redit de faire attention au second poteau… il faut écouter"

Ce n’est pas faute de les avoir prévenus mais leur inattention a coûté deux points. Pour ne pas avoir suivi les consignes, les Bleus ont lâché deux points ce lundi contre une Turquie particulièrement adroite dans les airs (1-1). Un coup franc au seconde poteau, Benjamin Pavard qui couvre, un marquage très lâche de Raphaël Varane et une sanction immédiate. Le staff avait insisté sur la qualité des visiteurs sur ces phases de jeu bien précises, un montage vidéo avait même appuyé leur propos. Visiblement en vain.

"On s’est dit de faire attention au second poteau et malheureusement, on prend quand même ce but, c’est rageant", a pesté Corentin Tolisso. "On était au courant", a renchéri Clément Lenglet. "Malheureusement, le coup franc est bien tiré, on est un peu en retard et il y a de la qualité en face. On a été mal positionnés, ils font les bonnes courses, c’est une déception."

Griezmann : "Ces détails qui peuvent te mettre dehors à l’Euro"

Antoine Griezmann, le plus désabusé de tous, n’a pas digéré le scénario de la rencontre. Il détaille sans prendre de pincette : "On savait que sur leur coup franc au deuxième poteau, ils étaient dangereux et on l’a pris quand même. Ce sont ces détails qui peuvent te mettre dehors en Coupe du monde ou dans un Euro", a prévenu le leader offensif de l’équipe de France. "On avait vu à la vidéo. Ça a été dit, redit et re-redit et on se le prend quand même. Il faut écouter, faire attention."

A Konya en juin, la Turquie avait déjà ouvert le score sur un long coup franc tiré au second poteau. Les Bleus n’en ont visiblement tiré aucune leçon. En juin, Lucas Digne et Raphaël Varane avaient perdu leur duel. Cette fois, Benjamin Pavard a couvert les attaquants turcs et Raphaël Varane oublié la menace dans son dos. Deux erreurs individuelles qui coûtent autant de points. Le latéral droit des Bleus ne s’est pas caché au moment d’expliquer ce moment de flottement.

Pavard : "Ce but nous emmerde"

S’il récuse comme tous ses coéquipiers la thèse du relâchement lors d’une égalisation intervenue six minutes après l’ouverture du score, Pavard ne cache pas sa grande frustration : "Ce but à la fin nous emmerde", s’est emporté le Munichois. "On savait qu’ils étaient fort sur coups de pied arrêtés. On aurait pu se mettre à l’abri, on a manqué d’efficacité." Mais il n’a pas voulu délivrer le contenu de la longue conversation avec Raphaël Varane en fin de match : "On a parlé du but qui nous emmerdait. On va revoir la vidéo pour voir ce qu’on aurait dû faire mieux." Espérons cette fois que les Bleus en sauront tirer les leçons.