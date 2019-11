Griezmann : "Je savais en arrivant à Barcelone que ça allait être dur"

Au coup de sifflet final, il est parti tout seul comme une furie fêter la qualification avec le virage nord du Stade de France. En zone mixte, devant les journalistes, il n’a pu s’empêcher de faire le pitre : une petite claque sur les fesses pour déstabiliser Benjamin Pavard face aux micros, un grand classique pour Antoine Griezmann, le boute-en-train. Il a beau vivre un début d’aventure compliqué à Barcelone, Grizou garde son éternel joie de vivre. Même son match raté face à la Moldavie (2-1) n’a pas entamé sa bonne humeur.

Griezmann ne se fait visiblement pas un monde de la période contrastée qu’il traverse. Même s’il a reconnu, ce jeudi face aux micros, les difficultés qui entourent ses débuts en Catalogne avec franchise et humilité. Plus que ses relations avec Lionel Messi, c’est la question de son positionnement qui apparaît centrale : "Jouer dans l’axe (ndlr : en équipe de France), c’est mieux pour moi car j’y ai mes repères", a-t-il facilement reconnu. "Cela fait des années que je joue dans cette position, il faut que je m’adapte. Je suis en train d’apprendre. Je savais en arrivant à Barcelone que ça allait être dur."

A droite avant d'être dans l'axe en sélection

Le meilleur joueur des Bleus en 2019 trace exactement le même sillon que son sélectionneur : "C'est une question de poste et d'utilisation. Lorsqu'il était à l'Atlético de Madrid, il était dans sa meilleure position", confiait Didier Deschamps cette semaine à Clairefontaine en estimant néanmoins que Griezmann est "moins décisif qu'il peut l'être avec nous". Avant de conclure : "Il pourrait être mieux. Mais, je regarde tous ses matchs, c'est loin d'être catastrophique." Jusqu’aux 8es de finale de l’Euro 2016, Griezmann a principalement occupé le couloir droit de l’équipe de France.

Son repositionnement en soutien de Giroud a donné un autre éclat à sa carrière internationale. C’est à ce poste axial et un peu plus reculé qu’il est devenu d’abord meilleur buteur de l’Euro 2016 puis champion du monde et point de référence de cette équipe de France. A l’Atlético, Diego Simeone l’a utilisé dans un schéma similaire avec Fernando Torres, Alvaro Morata ou Diego Costa dans le rôle de Giroud.

Mais le FC Barcelone n’a pas sacrifié son éternel 4-3-3 pour les beaux yeux de sa recrue estivale. Le champ d’action habituel de Griezmann se confond avec celui de l’intouchable Lionel Messi et c’est au Français de s’adapter. Ernesto Valverde a, jusqu’ici, choisi de le cantonner à l’aile gauche de son attaque dans un poste plus excentré qu’en sélection. A lui de s’adapter ou la saison risque d’être longue et son éternelle joie de vivre mise à rude épreuve.