Hazard rêve d'une revanche : "C'est toujours mieux de jouer contre une équipe qui n'a pas Benzema"

Eden Hazard n'a pas fait dans la langue de bois en conférence de presse avec la Belgique. Et il en a profité pour envoyer quelques messages aux Bleus. Sur une possible rencontre face aux champions du monde et sur le cas Karim Benzema. "Ce serait beau d'avoir une revanche, en quarts, demie ou peut-être en finale. On est toujours un peu déçus de la manière dont s'est passée la demi-finale", a d'abord affirmé le capitaine des Diables Rouges, qui n'a toujours pas digéré l'élimination en demi-finales de la Coupe du monde 2018 face aux protégés de Didier Deschamps.

Comme nombre de ses coéquipiers en sélection, l'ancien milieu offensif de Chelsea rêve d'une revanche. Il ne s'en cache pas. Mais il n'est pas aussi pas mécontent de remettre de l'huile sur le feu d'un débat qui est revenu sur le devant la scène en France ces derniers jours : les non-sélections de Karim Benzema en équipe de France. "Après avoir joué avec lui pendant trois ou quatre mois, je pense que Benzema est le meilleur attaquant du monde. En plus de son rôle d'avant-centre, il rend les autres meilleurs", a estimé le Belge au sujet de son coéquipier au Real Madrid avant de glisser sur les Bleus : "C'est toujours mieux de jouer contre une équipe qui n'a pas Benzema."

" Je pense qu'on est plus forts "

Nul doute que Didier Deschamps et Noël Le Graët apprécieront. Le président de la Fédération (FFF) avait en effet relancé le débat ces derniers jours en estimant que "l'aventure (de Benzema) en bleu est terminée". Et Benzema n'avait pas tardé à lui répondre sur Twitter. "Noël je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur! Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrait (sic) un terme à ma carrière internationale", s'est agacé l'ancien Lyonnais, qui n'a plus été rappelé en équipe de France depuis octobre 2015 et le début de l'affaire du chantage à la sex-tape à l'encontre de Mathieu Valbuena.

Visiblement, cela n'a pas échappé à Eden Hazard. Le meneur de jeu belge ne se plaint pas forcément de cette situation. Et dans tous les cas, il attend les Bleus avec envie. Car il en est convaincu : sa Belgique est aujourd'hui mieux armée. "On a deux ans d'expérience en plus, deux ans de plus avec le sélectionneur, on se connaît de mieux en mieux, on a de jeunes joueurs... Je pense qu'on est plus forts" que lors de la dernière Coupe du monde, a glissé le Madrilène, auteur de deux buts contre la Russie, samedi à Saint-Pétersbourg (4-1). "Après, c'est plus sur une question de mentalité que je pense qu'on a évolué. On commence à avoir cette 'winning mentality' qu'on n'avait peut-être pas encore assez à l'Euro 2016 ou au Mondial", a conclu le joueur du Real Madrid. Les Bleus sont prévenus.