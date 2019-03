Hudson-Odoi et Ward-Prowse appelés en sélection anglaise

Southgate, privé de plusieurs blessés (Fabian Delph, Ruben Loftus-Cheek, John Stones et Luke Shaw), a donc fait appel à Hudson-Odoi, âgé de 18 ans, et Ward-Prowse, 24 ans, pour lancer la campagne européenne des Trois Lions, qui restent sur une demi-finale au Mondial-2018. Hudson-Odoi, qui n'a pas encore été titularisé en Premier League, a impressionné en coupes et en Ligue Europa.

"Je vis une journée de dingue avec ma première sélection chez les Seniors", a réagi Hudson-Odoi, à son arrivée à Bristol pour rejoindre les moins de 21 ans avant d'être informé qu'il devait rejoindre la sélection nationale dans les Midlands. "J'étais sous le choc et je n'arrivais pas à le croire. Mais je suis ravi, c'est un rêve devenu réalité", a ajouté le jeune milieu de terrain. De son côté, Ward-Prowse compte une cape chez les Seniors, mais connaît bien Gareth Southgate pour avoir assumé le brassard de capitaine des moins de 21 ans, alors dirigés par l'actuel sélectionneur des Trois Lions.