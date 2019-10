Au mois de juin dernier, nous étions à peu près certains de deux choses : 1. Steve Mandanda, absent des deux derniers rassemblements, ne reverrait plus les Bleus. 2. Hugo Lloris règne et règnera pour longtemps encore en équipe de France. Les certitudes ont souvent la vie courte en football et il ne faut jamais dire jamais. Surtout avec Didier Deschamps. Et l’équipe de France va jouer son avenir à moyen terme avec les gants de Steve Mandanda. Le Marseillais est passé de numéro 4 à numéro 1 en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Bien sûr, la blessure d’Hugo Lloris avec Tottenham l’a propulsé comme titulaire. Mais il avait déjà fait deux tiers du chemin en signant un début de saison monstrueux sous le maillot de l’OM. Revoilà donc l’éternel numéro 2 des Bleus en sauveur de la nation. Et cela fait un bail que ce n’était plus arrivé. Il faut dire qu’en 28 sélections, Mandanda s’est contenté de miettes derrière l’intouchable et indiscutable capitaine Lloris : 19 matches amicaux et neuf en compétition officielle.

Deux matches officiels en neuf ans

Depuis dix ans et la promotion de Lloris comme numéro 1 indiscutable des Bleus en août2009, Mandanda patiente dans son ombre. Sans jamais se plaindre, sans jamais discuter la hiérarchie. Depuis 2009, Lloris et Mandanda sont ceux qui ont le plus de fois visité Clairefontaine. Sur cette période, le premier compte 108 sélections, le second 16 soit autant que Lucas Hernandez appelé pour la première fois en mars 2018. "Je peux faire tout ce qu'il faut, Hugo va commencer l'Euro. C’est comme ça", résumait-il en janvier 2016 alors qu’il marchait sur l’eau en club. Ainsi va sa vie internationale.

Sur les neuf dernières années, Mandanda n’a disputé que deux matches de compétition officielle : le France – Danemark (0-0), troisième match de poule sans enjeu majeur à la Coupe du monde 2018 et Biélorussie – France (0-0) en octobre 2016 comptant pour les éliminatoires du Mondial russe. Sauf pépin physique, il disputera les quatre prochains qui décideront de l’avenir de l’équipe de France. Pour la première fois depuis dix ans, il va retrouver un rôle central chez les Bleus. Lui qui avouait lors de l’été 2018 ne pas "vouloir prendre trop de place parce qu’Hugo Lloris est capitaine." Des circonstances qui pourraient lui valoir un procès en légitimité avant les deux rencontres cruciales en Islande et face à la Turquie. Il n’en est rien.

Aucun procès en légitimité

Pourquoi ? Parce qu’il occupe une place pleine et entière dans le groupe, un rôle qui ne souffre d’aucune contestation malgré un temps de jeu infime. Les Bleus lui font confiance. "Steve fait partie du groupe France depuis plusieurs années, c'est quelqu'un très aimé des joueurs, sa place ici est faite. Quand il est revenu, ce n'était pas compliqué pour lui de retrouver ses marques", a apprécié Clément Lenglet mardi devant la presse.

Ensuite parce qu’il a retrouvé ses esprits à Marseille après n’avoir "jamais été aussi nul", selon ses propres mots, l’an dernier. Mandanda a retrouvé "un physique de sportif de haut niveau", dixit Deschamps, qui fait de lui le meilleur gardien du championnat depuis le début de saison. A l’image de son double arrêt fantastique en fin de match face à Rennes (1-1), à quatre jours de la liste.

Enfin, ses dernières sorties en équipe de France, convaincantes bien que lointaines (l’Irlande en 2018, l’Allemagne et le pays de Galles en 2017), ont effacé quelques sorties hésitantes lorsqu’il s’agissait de laisser Lloris au repos. Et puis Alphonse Areola n'a toujours pas levé tous les doutes qui entourent son niveau et Mike Maignan n'a aucune expérience internationale. Aujourd’hui Mandanda est l’homme qui tombe à pic. Personne ne l’aurait cru en juin dernier. Mais les certitudes en football…