Didier Deschamps devra-t-il de nouveau se passer de Kylian Mbappé ? Forfait lors des deux dernières sorties des champions du monde en raison d’une lésion musculaire à la cuisse gauche, l’attaquant du Paris Saint-Germain est incertain pour les deux prochains matches des Bleus, le 11 octobre en Islande et trois jours plus tard face à la Turquie, indique L’Equipe. Le doute existe également quant à sa participation à la prochaine rencontre du club de la capitale, samedi contre Angers.

Revenu à la compétition le week-end dernier à Bordeaux (0-1), où il a délivré une passe décisive pour Neymar, Mbappé a joué une demi-heure en Gironde, comme à Istanbul, mardi face à Galatasaray (0-1). C’est d’ailleurs dans la capitale turque que l’ancienne pépite de l’AS Monaco s’est fait mal, sur sa première accélération, fait savoir le quotidien sportif, qui évoque un pépin "pas trop grave" mais suffisamment sérieux pour le priver potentiellement du prochain match du PSG et des deux rencontres à venir de l’équipe de France.

Deschamps ne va pas "prendre de risques"

Deschamps est revenu jeudi sur le cas de son jeune attaquant après l’avoir inclus dans sa liste des 23. "Il a eu sa première blessure musculaire importante, le plus dur est derrière lui, espérait le sélectionneur français. Il a ses propres sensations. Le côté appréhension est important aussi. Je ne suis pas déjà dans la configuration de devoir le faire enchaîner, je ne suis pas là pour prendre des risques avec Kylian ou avec n'importe quel joueur, par respect pour son club aussi. Je vais voir ce qu'il se passe ce week-end avec son club et après on a une petite semaine avant le premier match pour voir sa condition athlétique. Aujourd'hui, enchaîner deux fois 90 minutes en trois jours ne semble pas évident, même si c'est un jeune joueur."