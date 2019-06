Le jeu : Simplicité, rigueur et efficacité chez le Bleus

Un match rondement mené. Avec une équipe très remaniée, les Bleus ont su aborder cette rencontre de la bonne manière pour se rendre la partie facile. Concentrés et séduisants, ils ont joué simple pour faire exploser la défense adverse. Sur cette pelouse synthétique du stade d'Andorre-la-Vieille, ils ont mis le pied sur le ballon d'un bout à l'autre du match. Et se sont appliqués à jouer à terre pour accélérer le jeu et contourner le bloc andorran. En utilisant souvent toute la largeur du terrain grâce au travail de Florian Thauvin ou Kylian Mbappé mais aussi en apportant de la variété. Au final, on a assisté à un match à sens unique. Comme on pouvait s'y attendre pour des champions du monde revanchards. Mais encore fallait-il avoir le bon état d'esprit. Et ils l'ont eu.

Les joueurs : Thauvin et Mbappé en mode dynamiteur

Il n'est pas forcément évident de ressortir une seule individualité tant les Bleus ont été nombreux à rendre une belle copie. Sans surprise face à un tel adversaire. Dans le lot, on peut cependant mettre en exergue la prestation de Florian Thauvin. Le Marseillais a été un dynamiteur déterminant sur son côté droit. Et il a fini avec un très joli but et une passe décisive. Son pendant à gauche, Kylian Mbappé, qui a joué simple, n'a pas été en reste. Plus bas dans l'entrejeu, Paul Pogba a lui orienté le jeu de belle manière. Il est d'ailleurs à l'origine de deux buts.

La stat : 1

C'était un soir pour débloquer son compteur. Et ils n'ont pas laissé passer l'occasion. Florian Thauvin, Wissam Ben Yedder et Kurt Zouma ont profité de cette rencontre pour inscrire leur premier but sous le maillot bleu.

Le tweet qui rappelle que la France détient un phénomène

La décla : Florian Thauvin (au micro de M6)

" C'est une super soirée pour l'équipe et pour moi personnellement, c'est un rêve qui se réalise ce soir. Je pense que je vais passer de bonnes vacances ! On a eu un match compliqué en Turquie, on avait besoin de se rassurer, de rassurer tout le monde, de prendre des points: c'est ce qu'on a réussi à faire, sur un terrain compliqué. Mais on a fait le boulot ce soir, félicitations à toute l'équipe! Le premier but est quelque chose d'important, qui met en confiance. Je l'attendais avec impatience, Kylian m'a donné un super ballon. Je tiens à remercier tous mes équipiers, ils me mettent dans de très bonnes conditions. "

La question : Est-ce que ce match fait oublier le crash en Turquie ?

On va faire la fine bouche. Mais bien sûr que non. Et il ne le faut pas d'ailleurs. Ce mardi, l'équipe de France a eu la réaction qu'il fallait. Celle que l'on était en droit d'attendre de champions du monde, touchés dans leur orgueil. Dans ce contexte atypique d'Andorre-la-Vieille, les Bleus ont montré l'attitude nécessaire. Face à une faible équipe d'Andorre, ils se sont ainsi facilité la tâche pour ne pas douter. Il faut les féliciter pour cette copie pleine avant leur départ en vacances à l'issue de cette longue saison post-Mondial. Didier Deschamps a su les remobiliser. Et ils ont su conclure de la meilleure des manières. Mais ce mois de juin restera bien marqué par cette déroute en Turquie (2-0).

A Konya, les Bleus savaient qu'ils jouaient le match le plus compliqué de leur groupe. Dans un contexte difficile. Ils ont failli. N'ont rien montré. Et ont été méconnaissables. Ce naufrage doit rester dans les esprits tricolores pour éviter de revivre ça. C'est aussi grâce à cela que les Bleus continueront d'évoluer dans le bon sens. Et gardant en tête les enseignements de cette déroute, plus que de cette victoire logique face une équipe du niveau d'adversité d'Andorre.