Le jeu : Plus c'est long, plus c'est bon

On pouvait s'attendre à voir les Bleus rencontrer leurs difficultés habituelles face à un bloc bas. Il n'en a rien été. La France s'est épargné ce type de problème en utilisant le jeu long à bon escient, avec des changements d'ailes et des passes qui cassent les lignes. Une prise de risque payante incarnée par Raphaël Varane, passeur décisif sur le premier but et à l'origine du deuxième. Avec un break d'avance acquis avant la demi-heure de jeu, les Tricolores ont pu gérer la suite sereinement, sans se relâcher pour autant. Ils ont su corser l'addition pour signer une prestation aboutie face à une faible opposition, malgré la réduction de l'écart albanaise en toute fin de match.

Les joueurs : Coman n'a pas été le seul à soigner son retour

Un doublé, des accélérations fulgurantes et une capacité d'élimination déconcertante : Kingsley Coman a signé un retour éclatant pour sa première titularisation en Bleu depuis près de deux ans. Mais il n'est pas le seul. Lucas Hernandez, qui n'avait plus joué en équipe de France depuis près d'un an, a brillé sur son côté gauche avec une passe décisive et un penalty provoqué. Cette soirée était vraiment marquée sous le signe des retours réussis puisque Corentin Tolisso, absent du groupe tricolore depuis septembre 2018, a signé un match plein d'activité et de justesse au milieu.

Le facteur X : Pas de VAR, c'est bien aussi mais…

On avait perdu l'habitude des matches interrompus de trop longues minutes pour vérifier les actions à l'aide du VAR. C'est appréciable. Mais l'assistance-vidéo n'aurait pas été de trop sur le premier but de l'équipe de France. Il y a un décalage entre la passe de Varane et l'appel de Coman, qui semblait en position de hors-jeu. On n'en aura jamais la certitude. Et si les Bleus ont signé un large succès, il a aussi été favorisé par cette ouverture du score précoce sur une action qui paraissait litigieuse.

La stat : 8

Les revenants ont brillé face à l'Albanie. Mais un petit nouveau s'est aussi illustré. Entré en jeu à la place de Kingsley Coman, Jonathan Ikoné a marqué son premier but en équipe de France après une jolie combinaison avec Nabil Fekir. Pour retrouver la trace d'un Français buteur pour sa première sélection chez les A, il faut remonter à plus de huit ans en arrière. C'était le 6 juin 2011, lors d'une victoire tricolore en Ukraine (1-4). Ils étaient même deux novices à avoir marqué ce soir-là : Marvin Martin, qui s'était offert un doublé, et Younès Kaboul.

Le tweet dont on se serait bien passé

La décla : Didier Deschamps (sélectionneur de la France)

" On a une plus grande maîtrise, qu'on n'avait pas il y a encore quelques mois en arrière. "

La question : Pourquoi cette victoire n'est pas si anodine ?

La soirée avait mal commencé avec un raté inacceptable sur l'hymne albanais. Elle s'est bouclée sur une note un peu amère avec le but concédé. Mais entre ces deux moments, il n'y avait vraiment pas grand-chose à jeter. L'équipe de France a réussi son match de reprise à tous les niveaux. C'était évidemment le résultat attendu face à une équipe d'Albanie qui n'a jamais affiché un niveau de performance suffisant pour contrarier ces Bleus. Mais il fallait l'obtenir, et soigner la différence de buts, pour garder les cartes en main dans ce groupe H très serré. Les Tricolores l'ont fait.

Surtout, ils l'ont fait avec la manière. Ce n'était pas évident compte tenu des absences de trois joueurs déterminants dans le plan de jeu de Deschamps. Le sélectionneur des Bleus était privé de ses deux titulaires de l'axe du milieu de terrain, Paul Pogba et N'Golo Kanté. Sans Kylian Mbappé, il devait aussi se passer des services de son dynamiteur en attaque. Les remplaçants des Bleus n'ont pas toujours été à la hauteur quand ils ont dû compenser les défections des cadres. Face à l'Albanie, ils ont parfaitement répondu.

Si cette victoire n'est pas anodine, c'est parce qu'elle laisse l'impression que Deschamps dispose d'une réserve de qualité. Kingsley Coman a prouvé qu'il pouvait revendiquer une place de titulaire dans cette équipe tant qu'il reste en bonne santé, et c'est bien là tout le problème de l'attaquant du Bayern. D'autres individualités ont été à la hauteur comme Thomas Lemar, Corentin Tolisso ou encore Nabil Fekir, auteur d'une entrée remarquée avec Jonathan Ikoné. Il faudra cependant un autre contexte pour en avoir la certitude. L'Albanie au Stade de France, cela n'avait rien à voir avec le bain turc du mois de juin.