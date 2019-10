Sur le gong. Tenue en échec par la Norvège ce samedi à Oslo (1-1), l'Espagne a perdu ses deux premiers points dans cette campagne des qualifications pour l'Euro 2020. Après six victoires de rang, la Roja aura donc plié in extremis pour concéder le nul, la faute à la sortie complètement ratée de son gardien, Kepa Arrizabalaga sur Omar Elabdellaoui (90e+3). Si le gardien espagnol est évidemment à blâmer, la prestation d'ensemble de l'équipe espagnole n'a pas été des plus brillantes et le partage des points est tout sauf illogique.

Incapable de tuer le match, l'attaque ibérique a fait preuve d'un manque de précision et d'efficacité évidents, laissant la porte ouverte à un retour pour des Norvégiens qui y auront cru jusqu'au bout. Malgré ce nul, l'Espagne reste large leader du groupe F avec cinq points d'avance sur son dauphin suédois. La Norvège (4e) reste quant à elle en embuscade avec cinq unités de retard sur la Suède.

Tristes Espagnols...

Pourtant, les Espagnols partaient assez largement favoris de cette opposition. Déjà vainqueurs face à ces mêmes Norvégiens lors de la première journée de cette phase de poules (2-1), les partenaires de Sergio Ramos espéraient bien remettre le couvert à l'extérieur. Problème, les hommes de Robert Moreno ont fait preuve d'un manque flagrant d'inspiration offensive. Une lacune criante tout au long d'une première période des plus ternes, avec seulement deux tirs cadrés en sept maigres tentatives. Pas de quoi inquiéter Rune Jarstein et sa défense. Mais heureusement pour la Roja, la pauvreté offensive a été la même, côté adverse, avec un seul tir cadré à signaler au terme d'un premier acte décevant.

Visiblement remobilisés par le discours de leur entraîneur à la pause, les Espagnols ont finalement trouvé le chemin des filets dès le retour des vestiaires. Sur un débordement, suivi d'un centre de Juan Bernat, Saul Niguez a ainsi profité d'un ballon mal négocié par Martin Odegaard pour ouvrir la marque et mettre son équipe sur les bons rails (0-1, 47e).

La boulette de Kepa

Un réalisme pourtant de courte durée puisqu'ensuite, la domination ibérique a une fois de plus été stérile. Malgré la transversale (63e) et le poteau (89e) trouvés par Fabian Ruiz, les champions du monde 2010 n'ont pas réussi à se mettre à l'abri d'un retour adverse. Et ce qui devait arriver s'est produit, au moment de la sortie complètement loupée de Kepa Arrizabalaga (90e+3). Poing en avant, le portier de Chelsea a manqué de très peu d'emporter la tête du pauvre Omar Elbadellaoui, mais n'a en revanche pas échappé à la double sanction, carton jaune contre lui et penalty pour la Norvège. Un penalty transformé par Joshua King (1-1, 90e+4).

