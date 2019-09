Les deux cadors ont rempli leur mission. L'Espagne et l'Italie ont confirmé leur très belle campagne de qualification pour l'Euro 2020 en s'imposant respectivement devant les Iles Féroé (4-0) et en Finlande (1-2) dimanche. Les Espagnols poursuivent ainsi leur sans-faute avec une sixième victoire en six matches. Ils caracolent en tête du groupe F avec sept points d'avance sur la Suède et huit sur la Roumanie. Les Italiens sont pour leur part leaders du groupe J avec 18 points et devancent désormais les Finlandais de six longueurs.

Sans surprise, la Roja n'a pas tremblé face aux Iles Féroé à Gijon, où Sergio Ramos a égalé le record d'Iker Casillas avec une 167e sélection en équipe d'Espagne. Rodrigo a largement contribué à un succès logique pour des Espagnols dominateurs en signant un doublé. Après avoir ouvert la marque sur une offrande de Mikel Oyarzabal (1-0, 13e), l'attaquant de Valence a fait le break avec un brin de réussite sur une frappe déviée (2-0, 51e). Entré à l'heure de jeu, Paco Alcacer a corsé l'addition en fin de match avec un doublé sur des centres de Thiago Alcantara (3-0, 89e) et José Gaya (4-0, 90e+3).

L'Italie n'a pas rigolé

Cela n'a pas été aussi simple pour une Italie privée de Marco Verratti, suspendu, à Tampere. Toujours confrontée à son problème d'efficacité, la Squadra Azzurra a multiplié les occasions manquées (27e, 29e, 31e, 36e, 43e, 82e) sur le but d'un Lukas Hradecky inspiré. Mais le portier finlandais a fini par s'incliner sur une tête de Ciro Immobile (0-1, 60e). Victime d'une faute de Stefano Sensi, Teemu Pukki a cru offrir un point à son équipe en égalisant sur penalty (1-1, 72e) mais les Italiens ont eu le dernier mot sur un autre penalty, inscrit par Jorginho, après une main malheureuse de Sauli Vaisanen (1-2, 80e).