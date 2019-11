L'Espagne déroule et ne fait pas les affaires des Bleus

L’Espagne n’avait visiblement pas envie de plaisanter en ce mois de novembre. Trois jours après avoir corrigé Malte (7-0), la Roja a giflé la Roumanie ce lundi (5-0). Les coéquipiers de Sergio Ramos ont bâti leur large succès en première période, lors de laquelle leur domination a été sans partage (74% de possession). Mis sur de bons rails par un but de Fabian Ruiz (8e), les Espagnols ont corsé l’addition grâce à Gerard Moreno, qui s’est offert un doublé (33e, 43e) avant de pousser Adrian Rus à marquer contre son camp (45e).



Complètement asphyxiés lors du premier acte, les Roumains ont profité de la légère baisse de régime adverse pour timidement sortir la tête de l’eau. Il en fallait cependant beaucoup plus pour perturber la sélection entraînée par Robert Moreno, qui a clôt la marque par Mikel Oyarzabal (90e+2) et a fini sa campagne d’éliminatoires sur une très bonne note. A noter que ce résultat ne fait pas vraiment les affaires de l’équipe de France, dont la présence dans le chapeau 1 ne tient désormais plus qu’à un fil. Désormais devancés par les Ibères, les Bleus basculeront dans le chapeau 2 si l’Allemagne ne perd pas contre l’Irlande du Nord mardi (20h45).

La Suisse et le Danemark soulagés, l’Irlande frustrée

Dans le groupe D, ils étaient trois à se battre pour deux places seulement. Et à ce petit jeu, ce sont la Suisse et le Danemark qui finissent avec le sourire. En déplacement à Gibraltar, la Nati n’a pas laissé de place au doute et s’est très nettement imposée (1-6). La tâche des Danois était assurément plus ardue puisqu’ils rendaient visite à l’Irlande, leur autre adversaire direct. Les partenaires de Kasper Schmeichel sont partis de Dublin avec un point qui suffit amplement à leur bonheur (1-1)... et pousse l’Eire vers les barrages.

Un carton et l’Italie décroche son 10/10

Déjà qualifiée depuis le mois d’octobre, l’Italie a bouclé son parcours lors de ces éliminatoires avec une dixième victoire en autant de rencontres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les protégés de Roberto Mancini y ont mis la manière. A Palerme, la Nazionale a effectivement régalé ses supporters en étrillant l’Arménie (9-1) grâce notamment à des doublés de Ciro Immobile et Nicolo Zaniolo. Ce onzième succès de rang confirme le retour au premier plan des Azzurri, deux ans après leur non-qualification pour le Mondial 2018.