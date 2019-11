C'est une Italie sérieuse, appliquée et motivée qui s'est facilement imposée sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine, plus que jamais en difficulté dans le groupe J des qualifications pour l'Euro 2020. C'est surtout une Italie record avec une dixième victoire de rang, une première qui efface des tablettes la marque de l'immense Pozzo. Face à Miralem Pjanic et ses partenaires, la Nazionale a fait la différence vendredi à Zenica grâce à des buts signés Francesco Acerbi, Lorenzo Insigne et Andrea Belotti (0-3). A bien des égards, cette Italie version Roberto Mancini fait peur.

Plus d'infos à venir...