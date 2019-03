Le Buzz

Un haussement d'épaules les bras écartés face à un public boudeur, telle était la célébration de Kylian Mbappé après son but face à l'Olympique de Marseille, dimanche lors de la victoire du PSG (3-1). Deux jours plus tard, le geste a été repris par le prodige de Bondy et plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France, ceux avec qui il a remporté mardi une opposition lors d'un entraînement des Bleus.

Avant cela, Paul Pogba avait déjà repris la célébration de "Kyky" à son compte au moment de retrouver l'attaquant à Clairefontaine.

A en croire les réactions sur Twitter, la reprise de la célébration de Mbappé par les Bleus a été moyennement appréciée par les supporters de l'OM...