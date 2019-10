La Croatie devra encore patienter pour valider son ticket pour l'Euro 2020. Les Croates étaient dans l'obligation de l'emporter face aux Gallois pour se qualifier mais ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1) à Cardiff et c'est bien mérité. Les hommes de Zlatko Dalic ont bafouillé leur football et devront attendre leur dernière rencontre d'éliminatoire face à la Slovaquie pour assurer leur qualification avec un match nul. Après ce résultat, le Pays de Galles n'a quant à lui plus son destin entre les mains.

Contrairement à la Russie et à la Pologne qualifiées ce dimanche soir et qui rejoignent la Belgique et l'Italie, la sélection au damier devra attendre un mois de plus, jusqu'au 16 novembre pour entériner sa participation à l'Euro 2020. Un nul suffira aux Croates face à la Slovaquie mais il faudra montrer beaucoup plus que face aux Gallois.

Les Gallois auront besoin d'aide pour passer

Les coéquipiers de Luka Modric ont pourtant réalisé une bonne entame de match en mettant rapidement le pied sur le ballon. Cette domination technique s'est traduite par l'ouverture du score de Nikola Vlasic dès la 8e minute de jeu. Si les Croates ont contrôlé le jeu notamment sur le plan défensif où ils n'ont laissé que des miettes aux Gallois, l'intensité qu'ils ont mise s'est progressivement réduite. Et dans le temps additionnel, les finalistes du dernier Mondial qui n'avaient plus tiré au but depuis 20 minutes se sont fait surprendre par un but de Gareth Bale (45-3e).

La prochaine frappe croate est arrivée à la 72e minute de jeu. Quarante-sept minutes sans le moindre tir au but pour les hommes de Zlatko Dalic qui sont passés complètement à côté de leur deuxième période (2 tirs, 0 cadré), gênés par l'intensité retrouvée des Gallois certes, mais incapables dans le jeu de se créer la plus petite situation de but. Entre l'imprécision du Pays de Galles (56e, 87e) et la domination stérile de la Croatie, la fin de match a traîné en longueur sans véritable révolte de part et d'autre alors que les deux équipes avaient besoin de la victoire.

Pour les hommes de Ryan Giggs, il faut désormais gagner leurs deux derniers matches face à l'Azerbaïdjan et la Hongrie en espérant que la Slovaquie ne l'emporte pas en Croatie. Un scénario qui qualifierait également les Croates.