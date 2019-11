C'était très probable, c'est officiel. L'équipe de France ne sera pas tête de série lors du tirage au sort de l'Euro, le 30 novembre prochain à Bucarest. Les Bleus ont été éjectés du premier chapeau par l'Allemagne, victorieuse ce mardi à domicile face à l'Irlande du Nord (6-1) lors de la dernière soirée des qualifications. Les champions du monde en titre tombent dans le chapeau 2, au sein duquel figurent également les Pays-Bas, faciles face à l'Estonie (5-0).

Conséquence de la victoire néerlandaise : le Portugal, vainqueur sortant, hérite quant à lui du chapeau 3, dont il sera l'épouvantail d'ici onze jours dans la capitale roumaine. Enfin, le pays de Galles est quant à lui dans le chapeau 4. Gareth Bale et les siens ont décroché mardi le vingtième et dernier "ticket direct" grâce à un succès face à la Hongrie (2-0), en attendant que les barrages ne délivrent les quatre ultimes sésames.

Les chapeaux du tirage au sort :

CHAPEAU 1 CHAPEAU 2 CHAPEAU 3 CHAPEAU 4 Italie France Portugal Pays de Galles Angleterre Suisse Turquie Finlande Belgique Croatie Danemark Qualifié via barrages Ligue A Espagne Pologne Autriche Qualifié via barrages Ligue B Ukraine Pays-Bas Suède Qualifié via barrages Ligue C Allemagne Russie République tchèque Qualifié via barrages Ligue D

Les barragistes :

Les seize sélections qui participeront aux barrages sont connues. Un doute subsiste quant à la répartition entre Ligue A et Ligue B. Un doute qui devrait être levé le 21 novembre par l'UEFA, date de la publication officielle des chapeaux "après confirmation par le Comité d'urgence" de l'instance européenne :

Ligue A : Islande, trois parmi Bulgarie, Israël, Hongrie et Roumanie

Ligue B : Bosnie-Herzégovine, Slovaquie, Irlande du Nord, République d'Irlande

Ligue C : Écosse, Norvège, Serbie, un parmi Bulgarie, Hongrie, Israël et Roumanie

Ligue D : Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Belarus