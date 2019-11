L'équipe de France a terminé son année 2019 et sa campagne de qualification à l'Euro 2020 en beauté. Solides, portés par un très bon Antoine Griezmann qui a été buteur et passeur décisif, les Bleus ont décroché leur 8e victoire en dans le groupe H face à l'Albanie (0-2), pour terminer à la première place. Cela ne suffira peut-être pas pour faire partie des têtes de série au tirage au sort le 30 novembre mais les Tricolores seront au minimum dans le deuxième chapeau.

Pour sa 100e à la tête des tricolores, Didier Deschamps, privé de Mbappé (malade) a choisi l'audace, en alignant pour la première fois de son mandat un 3-4-2-1, où Wissam Ben Yedder et Olivier Giroud étaient associés sur le front de l'attaque. Le premier n'a pas vraiment existé, et le second n'a pas réussi à se rapprocher un peu plus de Michel Platini et ses 41 réalisations sous le maillot frappé du coq. A l'Arena Kombëtare, c'est surtout Griezmann qui a brillé.

Griezmann rejoint Papin et Fontaine

Très juste et comme à son habitude très actif, le joueur du FC Barcelone a réalisé un match époustouflant, et c'est lui qui a permis à la France, nettement dominatrice dans le premier acte, de faire la différence. Il a commencé par déposer un centre parfait sur la tête de Corentin Tolisso sur coup franc pour mettre la France devant (0-1, 9e). Puis, lui qui a enchaîné les passes décisives ces derniers mois, a retrouvé le chemin des filets après 7 matches sans but, en profitant d'un bon travail de Léo Dubois (0-2, 31e). Sa trentième réalisation en équipe nationale, qui lui permet d'égaler Just Fontaine et Jean-Pierre Papin au classement des buteurs.

Raphael Varane, Presnel Kimpembe et Clément Lenglet, associés derrière, ont eu beaucoup plus de travail à effectuer au retour des vestiaires, alors que l'Albanie, devant son public, a poussé et montré un visage combatif. Mais les Rouge et Noir n'ont pas réussi à faire trembler Mandanda, grâce à une bonne prestation du trio, qui a remporté quasiment tous ses duels. De l'autre côté du terrain, Olivier Giroud a vu Etrit Berisha effectuer deux grosses parades pour museler le joueur de Chelsea (52e, 64e).

Puis c'est le poteau qui a repoussé la frappe du gauche de l'ancien Montpelliérain (72e), empêchant la France de conclure sa campagne de qualification sur un plus large succès. Pas de quoi empêcher les Français de finir avec le sourire et sur une bonne note leur année 2019.