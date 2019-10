Ce fut dur, mais la Pologne a fait le job face à la Macédoine du Nord, 69e nation au classement Fifa (2-0). Et les Aigles Blanc peuvent remercier, une fois de plus, leur attaquant et capitaine Robert Lewandowski. Le joueur du Bayern Munich, qui restait sur un triplé face à la Lettonie, n'a pas fait trembler les filets, mais il est impliqué sur les deux buts de son équipe.

C'est son crochet dans la surface qui a fait la différence sur l'action du premier but, où le joueur de Chicago Przemyslaw Frankowski s'est précipité pour frapper le ballon entre les jambes du gardien adverse (1-0, 74e). Puis, c'est encore Lewandowski qui a parfaitement dévié le ballon pour Arkadiusz Milik, dont la frappe splendide du gauche a terminé au fond des filets (2-0, 80e).

Les deux joueurs, remplaçants au coup d'envoi, permettent à la Pologne de sa qualifier pour la quatrième fois de suite à la phase finale de l'Euro. Ils rejoignent la Belgique, l'Italie et la Russie. L'autre match de ce dimanche dans le groupe G a vu l'Autriche dominer la Slovénie sur sa pelouse (0-1), grâce à une réalisation de Stefan Posch. Avec 16 points, la troupe de Franco Foda compte 5 longueurs d'avance sur la Macédoine du Nord (3e) et la Slovénie (4e).