"Je ne suis pas une assurance vie". Au moment d’évoquer sa liste pour affronter la Moldavie et l’Islande (22 et 25 mars prochains), Didier Deschamps s’est défendu de tout favoritisme. En cause, certains soldats appelés malgré une forme relative et un temps de jeu qui a fondu comme neige au soleil. Et c’est évidemment la présence d’Olivier Giroud aux dépens d’Alexandre Lacazette ou Wissam Ben Yedder qui risque de faire jaser.

Interrogé sur le sujet, DD a d’abord avoué avoir eu du mal à trancher : "Je ne pense pas qu'ils seront contents, a glissé le sélectionneur avant de défendre le profil et le vécu de son attaquant de pointe titulaire au Mondial. Ils ont un profil tous les deux plus proches par rapport à Olivier Giroud qui a un profil différent. Ce qu'il a avec nous, c'est ce qu'il a fait aussi. Et puis, cette saison, quand Olivier a joué, il a été performant". Notamment en Ligue Europa où l’attaquant des Blues s’est illustré cette saison (8 matches, 6 buts) alors qu’il reste cantonné au banc en championnat.

Quid de Lacazette et Ben Yedder ? Sont-ils condamnés à rester dans l’ombre du natif de Chambéry ad vitam eternam ? Pas sûr à écouter DD : "C’est difficile [de ne pas les appeler, NDLR], je ne vous le cache pas, a-t-il admis. Parce qu'ils le mériteraient. Est-ce que ce sera le même choix en juin ou septembre ? Rien n’est irrémédiable". Rien d’irrémédiable certes. Mais rien de garanti non plus.