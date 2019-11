Le Graët : "L’aventure équipe de France est terminée pour Benzema"

La petite phrase de Zinedine Zidane n’en finit plus de faire des remous. "Je sais que Karim est très attaché à la sélection, il a toujours voulu jouer avec l’équipe de France (…). Footballistiquement, il est le meilleur attaquant alors il a sa place en sélection." Le coach du Real devait se douter qu’il déclencherait un petit séisme médiatique.

Vidéo - Zidane : "Benzema a sa place en équipe de France" 00:32

La presse espagnole a aussitôt déclenché les hostilités, et le retour de Karim Benzema en Bleu a brusquement refait l’actualité et la une en cette semaine internationale. Didier Deschamps est resté très mesuré, lui qui n’a jamais vraiment définitivement tranché sur le cas de l’attaquant du Real Madrid : "Je n’ai pas de souci avec cela, il est entraîneur du Real Madrid, il est totalement dans son rôle de parler comme ça", a fait savoir le sélectionneur des Bleus.



Son président, en revanche, s’est montré beaucoup plus clair. Dans un entretien accordé à RMC, Noël Le Graët, le patron de la FFF, a répété le fond de sa pensée, comme il l'avait déjà fait en octobre 2018 : "Karim Benzema, c’est un très bon joueur, je n’ai jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre au Real Madrid qu’il est un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l’aventure (équipe de) France est terminée." De quoi mettre, une nouvelle fois, un terme au débat… jusqu’à la prochaine fois.