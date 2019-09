Mission accomplie pour le Portugal. Trois mois après avoir remporté la Ligue des Nations, les Lusitaniens ont décroché leur premier succès lors des qualifications pour l’Euro 2020, ce samedi en Serbie (2-4). William Carvalho, Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva ont marqué pour les visiteurs, qui ont encaissé des buts de Nikola Milenkovic et d’Aleksandar Mitrovic. Grâce à cette victoire, les Portugais passent devant leurs adversaires du soir et s’installent à la deuxième place du groupe B.

Le Portugal le savait : tout autre résultat qu’une victoire ce samedi aurait compliqué sa quête d’une qualification directe pour l’Euro 2020. Avec Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ou encore Gonçalo Guedes mais sans Joao Félix (remplaçant au coup d’envoi), les champions d’Europe ont très nettement dominé la première demi-heure. Une mainmise qui ne s’est cependant pas traduite par des occasions, tant les hommes de Fernando Santos - sans doute gênés par la pluie belgradoise - ont fait preuve de déchet dans la zone de vérité.

D’abord acculée dans sa moitié de terrain, la Serbie a commencé à s’enhardir à l’approche de la pause. Paradoxalement, c’est aussi à ce moment-là que les Orlovi ont concédé l’ouverture du score. Opportuniste et idéalement placé dans les six mètres, William Carvalho a profité d’une sortie aérienne manquée de Marko Dmitrovic pour pousser le ballon au fond des filets (42e, 0-1). Sonnés, les Serbes ont eu du mal à se remettre la tête à l’endroit. Et Gonçalo Guedes s’est chargé d’enfoncer le clou peu après le retour des vestiaires.

90e but en sélection pour CR7

Après avoir mystifié Nikola Maksimovic à l’entrée de la surface, l’ancien Parisien a fusillé le portier adverse d’une frappe du gauche imparable (58e, 0-2). Mais alors qu’elle semblait maîtriser son sujet, la Seleçao das Quinas a joué à se faire peur. Son étonnant attentisme sur corner a en effet permis à Nikola Milenkovic de battre Rui Patricio de la tête (68e, 1-2, 68e). Le match s’est complètement débridé à partir de ce moment, les deux équipes se rendant coup pour coup.

L’inévitable CR7 a inscrit son 90e but en sélection (80e, 1-3), Aleksandar Mitrovic s’est illustré d’un tir puissant sous la barre (85e, 2-3) et Bernardo Silva, tout en finesse, a définitivement scellé le succès des siens (86e, 2-4). Même si tout n’a pas été parfait, le Portugal quitte donc la Ville blanche avec trois points loin d’être anodins. Car désormais, José Fonte et ses coéquipiers occupent la deuxième place du groupe B. Tout en ayant disputé un match de moins que leurs poursuivants.