L’Italie s’est imposée dans la douleur jeudi contre l’Arménie en match qualificatif pour l’Euro 2020 (1-3). Et pourtant, ce sont les Arméniens qui ont été les premiers à ouvrir la marque (Aleksandre Karapetyan, 11e), venant concrétiser un très bon début de match. Les hommes de Armen Gyulbudaghyants ont ensuite baissé le pied et ont été punis à la 28e par Andrea Belotti.

L’Arménie s’est retrouvée à dix à la toute fin de la première période (exclusion du buteur pour deux cartons jaunes), mais les Italiens ont eu besoin d’une bonne vingtaine de minutes supplémentaires pour trouver le chemin des filets grâce à Lorenzo Pellegrini (78e) et un contre-son-camp d’Aram Airapetyan. La Squadra Azzura se rapproche un peu plus de la qualification pour l’Euro 2020 avec sa cinquième victoire en cinq matches.

"On avait dit que ça serait dur, simplement parce que les parties faciles n'existent plus. On a mal débuté mais on s'est repris et on aurait déjà pu finir la première période devant", a estimé Mancini sur la Rai après le match. "L'expulsion nous a en fait désavantagés. A 10 ils se sont resserrés", a-t-il ajouté.