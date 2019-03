Kingsley Coman n'avait pas eu l'occasion de connaître une semaine aussi faste ces derniers temps. Jeudi dernier, Didier Deschamps a annoncé sa présence dans la liste des Bleus sélectionnés pour affronter la Moldavie et l'Islande, les 22 et 25 mars. Samedi, l'ailier du Bayern Munich a fêté son grand retour en équipe de France par un joli but face à Mayence, son troisième seulement cette saison en Bundesliga (6-0). Dans l'idéal, une titularisation vendredi à Chisinau viendrait confirmer un retour au premier plan qui se faisait sérieusement attendre.

Pour les Bleus, 2018 était une année de rêve. Pour lui, c'était un cauchemar. Depuis son dernier passage en équipe de France en novembre 2017, l'ancien Parisien a enchaîné les pépins physiques et les désillusions. Une déchirure ligamentaire à la cheville gauche, en février 2018, lui a fait manquer la Coupe du monde en Russie et le sacre des Tricolores. Coman pensait que le sort s'était suffisamment acharné sur lui. Mais il a rechuté dès le début de la saison et a dû patienter jusqu'au mois de décembre pour faire enfin son retour sur les terrains. Il a perdu quasiment un an.

"J'ai encore plus faim"

Mais il a encore le temps de rattraper le temps perdu. Après tout, Coman n'a que 22 ans. S'il ressent forcément une frustration de ne pas avoir été de la formidable aventure des Bleus en Russie, le jeune attaquant bavarois compte bien s'en servir pour revenir encore plus fort et s'installer durablement dans cette équipe de France. "Je n'ai pas eu la chance de gagner la Coupe du monde, j'ai aucun titre international donc forcément j'ai encore plus faim", a-t-il résumé mercredi en conférence de presse à Clairefontaine, où il n'avait plus mis les pieds depuis près d'un an et demi.

Vidéo - Bleus - Coman : "L'équipe a encore faim de titres" 00:53

Pour y revenir, il a tiré les enseignements de ces moments difficiles qui servent d'abord à se forger un mental d'acier. A force de se blesser, Coman a appris certaines leçons. Même si elles ont été difficiles à digérer. "C'était très dur mentalement et physiquement, a-t-il reconnu. Après, ça rend plus fort et j'ai appris à travailler autrement. Dans ces moments-là, je pensais d'abord à revenir et à jouer en club, plutôt qu'à l'équipe de France."

Contraint de faire évoluer son jeu

Il a surtout pensé à évoluer pour se donner les moyens de retrouver sa place au Bayern, et désormais chez les Bleus. Une évolution dans le jeu qui pourrait bien s'avérer bénéfique. "Je travaille d'autres choses sur mon physique, j'ai dû apprendre à jouer différemment, a-t-il expliqué. Mes blessures sont d'abord dues à des coups, et ça arrivera toujours avec mon jeu de percussion. Je provoque un peu moins, je ne peux pas répéter autant les efforts, donc forcément je me dois d'être plus décisif. Je travaille plus devant le but qu'avant et je sens vraiment que je progresse à ce niveau".

Vidéo - Bleus - Coman : "J'ai dû changer ma façon de jouer" 00:59

C'est un autre Coman et Deschamps n'y est pas insensible. Le sélectionneur tricolore a toujours gardé un œil attentif sur un joueur qu'il avait lui-même fait débuter en équipe de France en novembre 2015, alors que le Bavarois n'avait pas encore 20 ans. "Il a toujours ses qualités de dribble, de vitesse pour débloquer des situations, avait détaillé D.D. lundi devant la presse. Il gagne en maturité, avec une efficacité un peu plus importante. Comme tout joueur offensif, il doit penser à soigner ses stats et son efficacité. Il en est capable."

Un contexte favorable, un rôle déterminant

Coman tiendra certainement l'occasion de la prouver contre la Moldavie ou l'Islande. Avec les blessures d'Ousmane Dembélé et d'Anthony Martial, l'attaquant du Bayern Munich a une place à prendre sur une aile, certainement à droite. Et Deschamps a toutes les raisons de s'appuyer sur son profil. Par sa capacité à accélérer le jeu et à éliminer, Coman pourrait avoir un rôle déterminant dans l'animation offensive tricolore, régulièrement contrariée quand elle doit se frotter à des blocs bas. Ce joueur a les qualités pour les faire exploser. Il l'a montré ces dernières semaines avec le Bayern.

Ses performances au sein de l'attaque bavaroise lui ont ouvert la voie vers un retour en équipe de France. Une première étape essentielle pour s'installer chez les Bleus sur le long terme. "S'imposer, c'est sur une longue période et pas que sur deux rencontres", a-t-il lancé. Un sacré défi pour un joueur jusqu'ici plombé par ses blessures à répétition. Mais ces moments difficiles sont peut-être, enfin, définitivement derrière lui. Ce serait la meilleure preuve que Coman a bel et bien changé.