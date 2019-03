La situation

C'est l'heure de la reprise. Les Bleus se déplacent en Moldavie vendredi pour disputer leur premier match en 2019 dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. La composition de Didier Deschamps donnera le ton de la suite de cette campagne. Le sélectionneur des Bleus, réputé pour son conservatisme, a toutes les raisons de s'appuyer sur une configuration qui a largement donné satisfaction la saison passée. Mais la question du repositionnement de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque revient avec toujours plus d'insistance.

L'ancien Monégasque brille depuis plusieurs mois à ce poste avec le PSG, où il a d'abord été associé à Edinson Cavani. Après la blessure de l'Uruguayen, il s'est retrouvé seul pour occuper l'axe de l'attaque. Mbappé a prouvé sa capacité à être performant et décisif dans cette configuration. C'est de plus en plus difficile de ne pas l'imaginer endosser le même rôle avec l'équipe de France, où Deschamps utilise essentiellement le Parisien dans un rôle d'ailier droit. Le sélectionneur peut poursuivre dans cette voie. Ou innover. Quelle option choisiriez-vous à sa place ?

Le conservatisme : le 4-2-3-1 avec Giroud en pointe

Une équipe possible : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

L'avantage : C'est dans cette configuration que les Bleus ont été sacrés champions du monde en Russie l'été dernier. Elle a permis aux Tricolores de trouver un équilibre collectif et de stabiliser un secteur défensif défaillant auparavant. Elle a aussi l'avantage de mettre Antoine Griezmann dans des conditions idéales pour en faire l'individualité forte de la France, en soutien d'un joueur d'appui comme Olivier Giroud. C'est probablement le meilleur compromis. Surtout, les Bleus ont un vécu important dans ce système. En cela, il offre certainement plus de garanties que les autres.

Didier Deschamps avec le trophée de la Coupe du mondeGetty Images

L'inconvénient : Ce n'est pas forcément la configuration qui permet d'exploiter le potentiel des joueurs de l'équipe de France au maximum. On reviendra plus bas sur le cas de Kylian Mbappé. Mais il y a aussi celui de Blaise Matuidi. Le milieu turinois a hérité du poste d'ailier gauche par défaut. Il y apporte certaine de ses qualités et contribue en cela à l'équilibre collectif par son travail défensif. Mais malgré sa capacité à se projeter vers l'avant pour apporter le surnombre en attaque, Matuidi ne présente pas les caractéristiques d'un ailier et cela se ressent dans l'animation offensive.

Le sens de l'histoire : le 4-2-3-1 avec Mbappé en pointe

Une équipe possible : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Kanté, Pogba - Coman, Griezmann, Matuidi - Mbappé

L'avantage : Cette configuration permet d'aligner Kylian Mbappé dans l'axe de l'attaque, au poste où le Parisien semble inéluctablement amené à se stabiliser. Plus proche de la surface, débarrassé des tâches défensives d'un ailier, il sera davantage en mesure d'exploiter ses qualités de buteur. La proximité avec Antoine Griezmann, excellent dans la dernière passe, lui serait bénéfique. Deschamps a des options pour compenser un repositionnement de Mbappé dans l'axe. Si Ousmane Dembélé est blessé, Kingsley Coman, davantage utilisé à gauche au Bayern, est aussi capable d'animer l'aile droite.

Vidéo - Deschamps : "Coman gagne en maturité et en efficacité" 01:18

L'inconvénient : Il y a le cas Matuidi, déjà évoqué plus haut. L'ancien Parisien garde le même poste, avec ses qualités et ses défauts. Mais il y a surtout le cas Giroud. Placer Mbappé à un poste d'avant-centre dans cette configuration impliquerait de se passer de l'ancien Montpelliérain. Souvent décrié, l'attaquant de Chelsea n'en reste pas moins le quatrième buteur le plus prolifique de l'histoire des Bleus avec 33 réalisations. Il n'est qu'à un but de rejoindre de David Trezeguet sur le podium. Et ses qualités dans le jeu dos au but et dans le domaine aérien sont également précieuses.

La tendance à la mode : le 3-4-1-2 avec Mbappé et Giroud en pointe

Une équipe possible : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti - Sidibé, Kanté, Pogba, Digne - Griezmann - Mbappé, Giroud

L'avantage : Le système à trois défenseurs centraux est revenu à la mode ces derniers temps et Deschamps a les joueurs pour le mettre en place en défense et cela peut donner plus de garanties dans les couloirs avec des latéraux tournés vers l'offensives comme Djibril Sidibé ou Lucas Digne. Surtout, cette configuration peut permettre d'optimiser le rendement de l'attaque tricolore en associant Giroud et Mbappé dans l'axe, soutenus par Antoine Griezmann. Car elle rapprocherait dans le jeu des joueurs aux profils différents et complémentaires.

Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Antoine GriezmannGetty Images

L'inconvénient : On peut éventuellement penser que Matuidi soit capable d'occuper le couloir gauche dans cette configuration tant il a prouvé sa faculté à s'adapter, mais ce poste correspond encore moins à ses qualités que celui de milieu gauche dans un 4-2-3-1. Le Turinois serait susceptible de sortir du onze de départ dans cette configuration. Par ailleurs, hormis Pavard et Presnel Kimpembe, aucun des centraux des Bleus n'est habitué à évoluer dans une défense à trois. Cela demande des automatismes. Et ils sont plus faciles à travailler en club qu'en sélection.

Notre avis : On irait bien dans le sens de l'histoire en alignant Mbappé en pointe dans un 4-2-3-1, avec Griezmann en soutien. Cela reléguerait Giroud sur le banc. Mais avoir un joueur de son profil en joker peut aussi s'avérer précieux.