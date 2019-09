Que de buts jeudi pour les matches qualificatifs de l’Euro 2020 ! Le Danemark s’est facilement imposé contre Gibraltar (6-0) notamment grâce à un doublé de Christian Eriksen (34e, 50e), pendant que la Bosnie-Herzégovine en a planté cinq contre le Liechtenstein, et que la Suède en mettait quatre aux Îles Féroé. La Norvège s'est également imposée face à Malte (2-0). Ca a été plus compliqué pour la Suisse, tenue en échec par l’Eire (1-1), et pour Israël, qui n’est pas parvenu à s’imposer contre la Macédoine du Nord (1-1). La Grèce, elle, s'est inclinée en Finlande (1-0).

La mauvaise opération de la soirée est pour les Suisses, troisièmes du groupe D (5 points), derrière le Danemark (8 points). L'Eire a une belle avance sur les Danois avec 11 points. Dans le groupe F, la Suède garde sa deuxième place, juste devant la Norvège et à cinq points de l'Espagne, tombeuse de la Roumanie (1-2). Malgré son match nul, Israël reste deuxième du groupe G. Enfin, dans le groupe J, la Finlande est toujours deuxième derrière l'Italie, la Grèce est cinquième et voit peu à peu ses chances de participer à l'Euro 2020 s'éloigner.