Tranquille comme l'Allemagne. Trois jours après sa victoire en Biélorussie (0-2), la Mannschaft s'est tranquillement imposée contre l'Estonie (8-0), ce mardi soir, du côté de Mayence. L'affaire a rapidement été pliée, puisque le score était déjà de 5-0... à la 37e minute de jeu. Marco Reus (10e, 37e) et Serge Gnabry (17, 62e) ont notamment inscrit un doublé.

Histoire que tout le monde participe à la fête, Timo Werner (79e) et Leroy Sané (88e) y sont allés de leur petit but. Leon Goretzka (20e) et İlkay Gündoğan (26e, s.p) sont les deux autres buteurs de la soirée allemande. Avec ce succès, l'équipe de Joachim Löw s'offre une troisième victoire en autant de rencontres dans le groupe C.

Verratti, serial buteur avec l'Italie

Déjà buteur contre le Liechtenstein en mars dernier, Marco Verratti a remis ça avec la Nazionale ce mardi soir. Le milieu du PSG a ainsi délivré l'Allianz Stadium de Turin à la 86e minute de jeu, lorsque son enroulé du pied droit est venu offrir la victoire à sa sélection face à la Bosnie-Herzégovine (2-1). L'Italie, qui semble doucement (mais sûrement) reprendre des couleurs après sa non-qualification à la Coupe du monde 2018, enchaîne une quatrième victoire de rang après une soirée compliquée.

Verratti - Italia-Bosnia - Getty ImagesGetty Images

Menée et malmenée en première mi-temps après un but de Dzeko (32e), la Squadra Azzurra a su réagir en deuxième. D'une magnifique volée du pied droit, Lorenzo Insigne (49e) est venu remettre les deux équipes à égalité. Marco Verratti s'est ensuite transormé en héros du soir. Le milieu parisien fait désormais l'unanimité dans son pays. Et on ne parle pas de critiques, mais bien de compliments.

La Belgique, de son côté, s'est imposée contre l'Ecosse (3-0). Romelu Lukaku (45+1, 57e) et Kevin De Bruyne (90+2) sont les buteurs de la soirée.