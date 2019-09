Et de trois ! L'Angleterre a repris la tête de son groupe A des qualifications pour l'Euro-2020 en s'imposant facilement face à de faibles Bulgares (4-0) grâce à Raheem Sterling remuant et un Harry Kane triple buteur. Un peu plus tôt, le Kosovo, avait pris les commandes avec 8 points en 4 matches, en renversant (2-1) des Tchèques distancés avec 6 unités également en 4 matches. Mais avec 9 points sur 9 possibles et surtout 14 buts inscrits pour un seul encaissé, les hommes de Gareth Southgate poursuivent leur promenade de santé qui pourrait devenir un boulevard vers la qualification en cas de succès contre les Kosovars mardi à Southampton.

Ils ne devraient en tout cas pas être top marqués physiquement par ce match contre des Bulgares qui n'ont pas fait illusion longtemps. Le gardien Jordan Pickford n'a guère eu à s'employer, même s'il a les gestes qu'il faut sur une frappe en angle fermée du Brésilien naturalisé Wanderson (51e) et un coup-franc d'Ivelin Popov.

Kane rend la politesse à Sterling

Sous l'impulsion d'un Raheem Sterling omniprésent en attaque et avec un buteur de la trempe de Kane - auteur de 25 buts en 40 sélections, seul le légendaire Gary Lineker a fait mieux (27) - la victoire a vite choisi son camp. Un drapeau levé à la 19e a retardé de 5 minutes l'ouverture du score par l'avant-centre de Tottenham servi en retrait par Sterling qui s'était vu offrir le ballon sur une passe ratée du gardien adverse (1-0, 24e).

Kane a ensuite transformé deux penalties (49e, 73e), non sans avoir entretemps rendu la politesse à Sterling d'un centre que le joueur de Manchester City n'a eu qu'à pousser dans le but (3-0, 55e), pour sa 5e réalisation des éliminatoires. La fin de match aura permis à Southgate de donner du temps de jeu à quelques jeunes joueurs comme Mason Mount (20 ans, Chelsea) ou Jadon Sancho (19 ans, Dortmund), dans un stade qui accueillera dans neuf mois la finale de la compétition continentale.