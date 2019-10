Le score est large. Mais il a fallu patienter pour voir l'Italie imposer sa puissance au Liechtenstein. Rapidement en tête au tableau d'affichage, les Italiens ont corsé l'addition sur la fin pour s'offrir leur huitième victoire en huit matches dans cette campagne de qualifications. Déjà assurés de disputer l'Euro 2020 depuis samedi, les partenaires de Marco Verratti, nommé capitaine à Vaduz, dominent toujours sans partage un groupe J où ils comptent neuf points d'avance sur la Finlande, victorieuse de l'Arménie (3-0).

Si les Transalpins ont idéalement démarré avec un but de Federico Bernardeschi sur un centre de Cristiano Biraghi (0-1, 2e), ils ont ensuite manqué de réalisme pour concrétiser leur domination. Le Liechtenstein aurait pu en profiter pour égaliser. Mais l'ancien Parisien Salvatore Sirigu est resté impérial devant Dennis Salanovic, l'attaquant le plus dangereux des locaux (1re, 5e, 65e).

Et à force de courir derrière le ballon, le Liechtenstein a craqué dans les vingt dernières minutes. Andrea Belotti a signé le but du break sur un corner de Vincenzo Grifo (0-2, 70e) avant de s'offrir un doublé dans le temps additionnel (0-5, 90e+2). Entre temps, Alessio Romagnoli avait placé un coup de tête victorieux sur un centre de Stephan El Shaarawy (0-3, 77e), buteur cinq minutes plus tard (0-4, 82e) pour compléter une entrée particulièrement aboutie et donner plus de relief à la victoire italienne.