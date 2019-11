La Belgique a récité son football en Russie. À Saint-Pétersbourg, dans le même stade où la France l'avait battue en demi-finale lors de la Coupe du monde 2018, les Belges ont surclassé les Russes (1-4) grâce aux frères Hazard (but de Thorgan à la 19e et doublé d'Eden, 33e et 40e) et une réalisation de Romelu Lukaku pour le compte de la 9e journée du groupe I des éliminatoires à l'Euro 2020.

Déjà qualifiés avant la rencontre, les Diables rouges se sont assurés la première place de leur poule et d'un possible statut de tête de série en juin prochain. Les Russes se contentent donc de la deuxième place qualificative et auront l'occasion de relever la tête à Saint-Marin mardi pour leur dernier match des éliminatoires.

C'était une finale pour la tête du groupe et les hommes de Roberto Martinez l'ont abordé comme cela en poursuivant leur démonstration dans ces qualifications. Les Belges enchaînent ainsi un 9e succès en autant de rencontres pour 34 buts marqués et seulement 2 encaissés. Face à la Russie, une mi-temps a suffi pour faire la différence.

Malgré une entame délicate dans ce rôle de piston droit où il s'est fait prendre à plusieurs reprises dans son dos, c'est bien Thorgan Hazard qui a lancé le match de son équipe d'un missile dans la lucarne droite du gardien russe (19e). Un but qui est venu conclure la reprise en main du jeu par les Belges après 10 premières minutes à l'avantage de la Sbornaïa.

Thorgan HazardGetty Images

Un Hazard peut en cacher un autre

Et quand ce n'est pas Thorgan, c'est Eden qui fait sa loi en Belgique. Chaque accélération des joueurs de Martinez a mis à mal la défense russe et le capitaine des Diables rouges a pu inscrire un doublé en 7 minutes (33e, 40e) pour tuer tout suspense avant même la pause.

Lukaku est ensuite venu inscrire un dernier but pour les Rouges (72e) avant que Dzhikiya ne réduise l'écart (79e). Les hommes de Cherchesov ont eu le mérite de bien finir la rencontre mais leurs dix dernières minutes ne peuvent effacer cette impression laissée au cours de la rencontre. Celle d'une incapacité à se montrer dangereux symbolisée par leur nombre de tirs cadrés : quatre au total et seulement deux après 65 minutes de jeu.

Malgré tout, la qualification était déjà assurée pour la Russie qui aura l'occasion de bien finir sa campagne de qualification mardi à Saint-Marin. Le même jour, les Belges auront quant à eux l'occasion de valider des éliminatoires parfaits en allant chercher un dixième succès en autant de matches contre Chypre.