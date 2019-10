La Suisse joue à se faire peur. Obligée de courir derrière l'Irlande et le Danemark après avoir échoué en demi-finales de la Ligue des Nations, la sélection entraînée par Vladimir Petkovic se rendait justement à Copenhague ce samedi en fin d'après-midi. Breel Embolo et ses coéquipiers se sont procuré plusieurs occasions franches, mais ont à chaque fois buté sur un excellent Kasper Schmeichel. Plus réalistes, les Danois ont trouvé la faille en fin de partie grâce à Yussuf Poulsen (85e). Battus sur la plus petite des marges (1-0), les Suisses stagnent au troisième rang de leur groupe, avec désormais quatre points de retard sur les Scandinaves et les Irlandais.

Pjanic porte la Bosnie

Si la situation se complique quelque peu pour la Nati (qui a toutefois disputé un match en moins que ses adversaires), la Bosnie-Herzégovine reprend quant à elle espoir. Sans Edin Dzeko mais avec un Miralem Pjanic auteur d'un doublé, les Bosniens ont infligé un lourd revers à la Finlande, concurrent direct dans la course à la qualification (4-1). Deux unités séparent ces deux équipes désormais. Enfin, la Roumanie a fait le boulot - et mis la pression sur la Suède - en l'emportant sur le terrain des Îles Féroé (0-2).