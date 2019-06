La victoire et la manière. Critiquée après sa défaite en Turquie samedi (2-0) lors des qualifications pour l'Euro 2020, l'équipe de France a parfaitement réagi en écrasant facilement la principauté d'Andorre chez elle, mardi (0-4). Rapidement devant grâce au 100e but en carrière de Kylian Mbappé, les Bleus, séduisants, ont ensuite déroulé avec sérieux et application pour partir en vacances l'esprit tranquille. Ils remontent en tête du groupe H en compagnie de l'Islande et la Turquie, qui s'affrontaient mardi soir (victoire 2-1 de l'Islande).

Mbappé, déjà centenaire

Parmi les plus tancés après la débâcle à Konya, Kylian Mbappé a montré un tout autre visage. Oui, l'opposition de la 134e nation mondiale, qui compte plusieurs joueurs amateurs, était très relative. Mais l'attaquant parisien a su se mettre à l'endroit dès le départ pour offrir un match facile aux Tricolores. Lancé par Griezmann, il a utilisé sa vitesse avant de faire parler son toucher pour lober Gomes sur l'ouverture du score, son 100e but (déjà) en carrière (1-0, 11e).

S'en est suivi un match de premières : Wissam Ben Yedder (qui a remplacé en dernière minute Coman, blessé), Florian Thauvin et Kurt Zouma, auteurs des trois réalisation suivantes, ont inscrit leur premier but en sélection. Le premier a vu sa frappe puissante contrée dans son but par Gomes (2-0, 30e). Le deuxième s'est fendu d'un ciseau à bout portant (3-0, 45e+1). Le dernier a réceptionné en deux temps un corner d'Antoine Griezmann, double passeur décisif mardi (4-0, 60e). Une partition propre et sans bavure : 87 % de possession de balle, 20 tirs à 2.

Thauvin et Pogba dynamiteurs

Dans un schéma d'attaque-défense attendu, les Bleus auraient pu buter et douter face à un bloc très bas. Mais Pogba - à l'origine de deux buts -, Griezmann, Mbappé et Thauvin ont joué avec application pour offrir un visage séduisant et même conquérant dans la fraîcheur pyrénéenne. La victoire était obligatoire, la manière était attendue. La double mission est remplie, les Bleus peuvent partir en vacances soulagés. Il sera forcément difficile de tirer de réels enseignements au vu de la faiblesse de l'adversaire. Mais les Bleus, portés par Mbappé, Thauvin et Pogba, ont été sérieux de bout en bout pour s'éviter de revivre le traquenard de 1999 (victoire 1-0).

Avec cette victoire, la troisième en quatre matches de qualification, les hommes de Didier Deschamps remontent en tête du groupe H, à égalité de points avec l'Islande et la Turquie, qui s'affrontaient mardi soir (victoire 2-1 de l'Islande). Prochain rendez-vous pour les Bleus : l'Albanie, le 7 septembre prochain.