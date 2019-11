Les milieux de terrain Toni Kroos et Leon Goretzka, de retour de blessure, sont rappelés en sélection allemande pour affronter la Biélorussie et l'Irlande du Nord en qualifications pour l'Euro 2020. En revanche, le sélectionneur allemand Joachim Löw a de nouveau décidé vendredi de se passer de Mats Hummels, écarté du groupe depuis mars, préférant miser sur la jeune génération et ce malgré une défense centrale décimée. Outre les retours des deux piliers du milieu de terrain de la Mannschaft, le groupe allemand ne comporte que peu de surprise avec la présence du milieu de la Juventus Emre Can ou encore le retour du défenseur de l'actuel leader de Bundesliga Mönchengladbach, Matthias Ginter. Löw doit notamment se passer de plusieurs joueurs blessés, à l'instar des parisiens Julian Draxler et Thilo Kehrer, de Leroy Sane ou encore des défenseurs Antonio Rüdiger et Niklas Süle.

"Bien sûr, le plus important, c'est que nous nous qualifions pour le championnat d'Europe de l'an prochain. C'est pourquoi nous voulons gagner contre la Biélorussie et l'Irlande du Nord, contre qui nous devront être omniprésents, surtout dans les combats", a déclaré Löw dans un communiqué. Avec cinq victoires et une défaite, l'Allemagne partage actuellement la tête de son groupe C avec les Pays-Bas. Les Allemands valideraient automatiquement leur billet pour l'Euro en cas de victoire face à la Biélorussie le 16 novembre, couplée à au moins un match nul des Pays-Bas dans le match contre l'Irlande du Nord le même jour.

Joachim Löw félicite Leon Goretzka après son match plein contre l'Australie.Getty Images

La sélection allemande

Gardiens: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone/ESP), Bernd Leno (FC Arsenal/ENG)

Défenseurs: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Cologne), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (SC Freiburg), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Milieux de terrain: Emre Can (Juventus Turin/ITA), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City/ENG), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid/ESP), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Suat Serdar (Schalke 04)

Attaquants: Luca Waldschmidt (SC Fribourg), Timo Werner (RB Leipzig), Marco Reus (Borussia Dortmund)