Un grand chamboulement ! Didier Deschamps a choisi de faire une large revue d'effectif pour ce dernier match avant les vacances. Trois jours après le naufrage face à la Turquie (2-0), le sélectionneur des champions du monde a opéré pas moins de sept changements dans son onze de départ pour défier Andorre, lors de ce 4e match des qualifications de l'Euro 2020. Toutes les lignes sont concernées. Et notamment la défense qui subit un lifting intégral avec un quatuor inédit.

Peu habitué à modifier en profondeur son onze, Didier Deschamps a tout changé pour son arrière-garde, amenée à protéger Hugo Lloris. Ferland Mendy, entré en cours de match en Turquie, est ainsi aligné à gauche à la place de Lucas Digne, qui avait été dans le dur à Konya. Son homologue à droite est son coéquipier à Lyon, Léo Dubois. Les deux latéraux vont devoir démontrer leur qualité de centre face à une opposition qui s'annonce très regroupée.

Une charnière Zouma-Lenglet

En défense centrale, Kurt Zouma et Clément Lenglet remplacent Raphael Varane et Samuel Umtiti, qui ne prendra pas le risque de tester son genou sur la pelouse synthétique du stade d'Andorre-la-Vieille. Dans le 4-2-3-1 choisi par Deschamps, Tanguy Ndombele est lui titularisé aux côtés de Paul Pogba devant la défense.

Le secteur offensif n'est pas en reste. Kingley Coman et Florian Thauvin ont été retenus pour accompagner Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Les deux ailiers devront dynamiter le bloc bas d'Andorre. Et si on pouvait attendre à voir Wissam Ben Yedder dont les qualités peuvent être précieuses sur ce genre de terrain, c'est donc Mbappé qui se retrouve en pointe à la place d'Olivier Giroud. Après ses deux dernières sorties décevantes, le Parisien possède l'occasion de corriger le tir pour partir en vacances sur une bonne note.