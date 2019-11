L'Italie va devoir composer sans l'un de ses joueurs majeurs pour affronter la Bosnie et l'Arménie. Devenu essentiel dans l'entrejeu transalpin, Marco Verratti a déclaré forfait pour ces deux rencontres. Son absence a été officialisée par la Fédération italienne lundi matin. Selon La Gazzetta dello Sport, elle serait due à un coup pris par le milieu du Paris Saint-Germain durant la victoire à Brest samedi, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 (1-2). Il a été remplacé par Sandro Tonali, le joueur de Brescia, dans la sélection de Roberto Mancini.

Son forfait s'ajoute à ceux du défenseur de l'AS Rome Leonardo Spinazzola et de l'attaquant de Sassuolo Domenico Berardi, dont les absences n'ont en revanche pas été compensées. Les matches en Bosnie vendredi et face à l'Arménie le 18 novembre à Palerme sont sans enjeu particulier puisque les Italiens sont déjà qualifiés pour l'Euro.

La liste de l'Italie

Gardiens: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta Bergame), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino);

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio Rome), Cristiano Biraghi (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (AS Rome), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (AS Rome), Alessio Romagnoli (AC Milan);

Milieux de terrain: Nicolò Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea/ENG), Rolando Mandragora (Udinese), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (AS Rome);

Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua/CHN), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Riccardo Orsolini (Bologne)