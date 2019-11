Des revenants en équipe d'Angleterre. Le sélectionneur Gareth Southgate a rappelé jeudi le défenseur de Manchester City John Stones, le milieu de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain et l'attaquant de Chelsea Callum Hudson-Odoï, pour les matches de l'Angleterre contre le Montenegro et le Kosovo, qualificatifs pour l'Euro 2020.

En tête du groupe A avec 15 points, l'Angleterre n'a plus besoin que d'un point pour se qualifier pour l'Euro-2020 dont il accueillera la finale en juillet, en écartant soit la République Tchèque, deuxième à 3 longueurs, ou le Kosovo troisième à 4 points qui recevra les Anglais lors de l'ultime journée. Pour ces 1000e et 1001e matches officiels des "Three Lions", Southgate, adepte des listes à rallonge afin de pouvoir pallier d'éventuels forfaits de dernière minute, a appelé 27 joueurs, dont le milieu offensif de Chelsea, Mason Mount, sorti sur blessure contre l'Ajax mardi en Ligue des champions.

Qui pour accompagner Maguire en charnière ?

Le principal laissé pour compte est Michael Keane, qui a occupé pendant ces qualifications la place de défenseur central aux côtés de Harry Maguire (Manchester United). Il paie ses mauvaises prestations en club et en République Tchèque. Pour accompagner Maguire dans l'axe, Southgate aura le choix entre Tyrone Mings (Aston Villa), qui a joué en Bulgarie (6-0) dans un climat hostile où il a été visé par des chants racistes, ou John Stones (25 ans, 38 sélections) de Manchester City, récemment revenu dans le onze de Pep Guardiola.

John Stones - Manchester CityGetty Images

La colonie de Chelsea en sélection s'est élargie avec la convocation de l'attaquant Callum Hudson-Odoï (19 ans, 2 sélections), très bon en club. Autre retour notable: celui d'Alex Oxlade-Chamberlain (26 ans, 33 sélections), qui a retrouvé un peu de temps de jeu avec les Reds dernièrement, après une très longue blessure à un genou la saison dernière. Southgate a enfin maintenu sa confiance à James Maddison de Leicester, photographié au casino lors de la dernière trêve internationale alors qu'il s'était fait porter pâle.

La sélection anglaise

Gardiens: Tom Heaton (Aston Villa), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (tous 2 Liverpool), Ben Chilwell (Leicester), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Chelsea), Kieran Trippier (Atlético Madrid/ESP)

Milieux: Ross Barkley, Mason Mount (tous 2 Chelsea), Fabian Delph (Everton), Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain (tous 2 Liverpool), James Maddison (Leicester), Declan Rice (West Ham), Harry Winks (Tottenham)

Attaquants: Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi (tous 2 Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/GER), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth)