Qualifications Euro

Pour l’Angleterre, une très longue série vient de prendre fin. Invaincus en éliminatoires depuis dix ans, les joueurs de Gareth Southgate ont chuté face à la République tchèque ce vendredi (2-1). Buteur sur penalty en tout début de match (5e), Harry Kane avait pourtant montré la voie au Three Lions, qui ont cédé suite à des réalisations de Jakub Brabec (8e) et de Zdenek Ondrasek (85e). Les Anglais restent malgré tout en tête du groupe A, avec autant de points que leurs adversaires du soir, et un match en moins.

