Touchés au pied, les deux joueurs du Paris Saint-Germain Julian Draxler et Thilo Kehrer n'ont pas été appelés par Joachim Löw pour disputer les matches de qualification pour l'Euro 2020 face aux Pays-Bas et à l'Irlande du Nord. Les deux joueurs étaient présents en juin dernier lors des matches de qualification face à l'Estonie et à la Biélorussie.

"Avec notre équipe jeune, nous avons consciemment choisi une nouvelle direction dans laquelle nous continuerons d'aller", a déclaré Löw, qui a quasiment écarté toute la génération des champions du monde 2014 après l'échec du Mondial en Russie, en vue de reconstruire pour l'avenir.Le seul néophyte du groupe sera le jeune attaquant de Fribourg, Luca Waldschmidt, qui remplace Leroy Sané, gravement blessé avec Manchester City.

Si le Bayern est le club le plus représenté (cinq joueurs), le RB Leipzig et le Borussia Dortmund réussissent à placer trois joueurs chacun.

L'Allemagne accueillera d'abord les Pays-Bas, qu'elle avait battus 3-2 en mars dernier au match-aller, avant de se rendre en Irlande du Nord, premier du groupe avec un match d'avance, afin de tenter de reprendre la tête.

La liste de l'Allemagne pour affronter les Pays-Bas (06/09) et l'Irlande du Nord (09/09) :

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone/ESP), Bernd Leno (FC Arsenal/ENG)

Défenseurs : Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Munich), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (1. FC Cologne)

Milieux de terrain : Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus Turin/ITA), Serge Gnabry (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City/ENG), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid/ESP), Marco Reus (Borussia Dortmund)