Mario Balotelli devra encore patienter avant de faire son retour en équipe d'Italie. L'attaquant n'a pas été inclus par le sélectionneur italien Roberto Mancini dans la liste des convoqués pour les matches en Bosnie et face à l'Arménie en éliminatoires de l'Euro 2020, pour lequel les Azzurri sont déjà qualifiés.

Après le nouvel incident raciste ayant visé l'attaquant de Brescia, le président de la fédération italienne Gabriele Gravina avait clairement tendu la perche à Mancini à propos d'un retour de Balotelli en équipe nationale. "J'espère qu'il y aura rapidement une participation active en Nazionale de Mario Balotelli. Ce serait un message extraordinaire envoyé à ceux qui pensent décourager l'adversaire avec des comportements de ce genre", avait-il dit.

Mais les performances de Balotelli avec Brescia, encore moyennes, ont dissuadé Mancini de le rappeler, et le dernier passage de l'ancien attaquant de Marseille en sélection remonte désormais à plus d'un an. Pour les matches en Bosnie vendredi et face à l'Arménie le 18 novembre à Palerme, sans enjeu particulier puisque les Italiens sont déjà qualifiés, Mancini a en revanche appelé pour la première fois le défenseur de Brescia Andrea Cistana, le milieu de terrain de la Fiorentina Gaetano Castrovilli et l'attaquant de Bologne Riccardo Orsolini. Le milieu de l'Udinese Rolando Mandragora et l'attaquant de Sassuolo Domenico Berardi font eux leur retour après un an d'absence. Pour le reste, le groupe choisi par Mancini est très classique.

Roberto Mancini et Mario BalotelliGetty Images

La sélection italienne

Gardiens: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta Bergame), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino);

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio Rome), Cristiano Biraghi (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (AS Rome), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (AS Rome), Alessio Romagnoli (AC Milan), Leonardo Spinazzola (AS Rome);

Milieux de terrain: Nicolò Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea/ENG), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris SG/FRA), Nicolò Zaniolo (AS Rome);

Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua/CHN), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Riccardo Orsolini (Bologne).