Nouveau bouleversement à la tête de la Roja. Sujet à un grave problème familial, le sélectionneur de la sélection espagnole, Luis Enrique, a décidé de quitter ses fonctions a fait savoir ce mercredi, peu après 16h, le président de la fédération espagnole (RFEF), Luis Rubiales. "Luis Enrique a communiqué qu'il ne continuera pas comme sélectionneur (...) La décision de la RFEF est de faire confiance à Robert comme sélectionneur", a déclaré Rubiales lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte au siège de la Fédération à Las Rozas, dans la banlieue de Madrid. Luis Enrique (49 ans) était en retrait de son poste depuis mars "pour raisons familiales de force majeure", selon la RFEF.

En effet, depuis le 26 mars dernier, soit à l'approche de la rencontre contre Malte dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020, l'ancien entraîneur du Barça n'est plus apparu au sein des bureaux de la fédération espagnole. Ainsi, c'est son adjoint Roberto Moreno qui a dû prendre le relais début juin face aux Iles Féroé (4-1) et contre la Suède (3-0) avec un certain succès. Si bien que ce mercredi, ce dernier a définitivement été intronisé au poste de sélectionneur.

Objectif Euro avec Moreno

"Luis Enrique ne reste pas sélectionneur. Nous vous demandons de respecter cette situation. Nous tenons à le remercier, nous le soutenons. Les portes de la sélection et de la Fédération lui seront toujours ouvertes. Nous souhaitons continuer avec son équipe pour poursuivre le magnifique travail qui est fait, a ainsi déclaré Rubiales lors de cette conférence de presse exceptionnelle. Nous avons donc décidé de miser sur Roberto Moreno au poste de sélectionneur. Il a la mission de nous qualifier pour l’Euro et de tout faire pour que l’Espagne y fasse le meilleur résultat", a ajouté le président de la Fédération Espagnole sur la nouvelle mission attribuée à Moreno.

Spécialisé en scouting, le Catalan de 40 ans serait très apprécié du vestiaire de la Roja et notamment des cadres (Sergio Ramos, Gerard Piqué, Sergio Busquets…). Un soutien de poids pour une sélection en quête de repères structurels après la destitution il y a un à peine de Julen Lopetegui à la veille de la Coupe du monde 2018.