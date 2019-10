Quand l'Italie joue en vert pour son histoire et sa jeunesse

Les amoureux des petites histoires apprécieront. Lors du prochain match de qualification face à la Grèce, l'Italie portera son nouveau maillot. Et il va surprendre. La Squadra Azzurra jouera en effet en vert ! Alors pourquoi ? S'inspirant de la Renaissance avec des motifs inspirés des tissus et de l’architecture de cette période, l'équipementier veut d'abord célébrer la nouvelle vague de jeunes talents italiens. Et dans ce but, le vert ne vient pas de nulle part.

Cette couleur a en effet déjà été portée dans le passé. Les Azzurri ont joué une fois en vert lors de leur victoire face à l’Argentine en décembre 1954 (2-0), au stade olympique de Rome. Et dans les années 50, les sélections jeunes italiennes ont gardé cette couleur. Le vert, associé à l'espoir et la chance, représentait alors l'avenir du football italien. Le bleu étant une source de motivation pour les jeunes joueurs qui rêvaient de jouer dans la cour des grands.

Avec ce maillot déjà collector, Puma rend hommage à la culture italienne passée, présente et future. Et célèbre la nouvelle vague de talents transalpins, qui veut faire des vagues. Comme ce maillot.