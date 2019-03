N'Golo Kanté et Kingsley Coman sont arrivés en premiers lundi à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus en vue des matches de qualification à l'Euro 2020 contre la Moldavie et l'Islande, vendredi et lundi prochains. Loin, très loin de sa réputation d'éternel retardataire, le milieu de Chelsea a devancé l'appel fixé à midi, et pas qu'un peu, en arrivant au "Château" aux alentours de 6h30, a-t-on appris de sources concordantes.

Quant à l'attaquant du Bayern Munich, absent de l'équipe de France depuis novembre 2017, il a fait son arrivée autour de 11h00, a constaté un photographe de l'AFP sur place. Le sélectionneur de l'équipe de France tenait une conférence de presse à partir de 14h45, avant de diriger un entraînement ouvert au public et à la presse en fin d'après-midi (17h00).

Selon le programme communiqué aux médias, les Bleus doivent quitter Clairefontaine jeudi afin de rallier Chisinau, la capitale moldave où ils affrontent la 170e nation mondiale vendredi (20h45). Ils seront de retour dans l'Hexagone samedi, deux jours avant de recevoir l'Islande lundi (20h45) au Stade de France pour une rencontre du groupe H qualificative à l'Euro.