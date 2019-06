Qui pour remplacer Kanté ? Deschamps brouille les pistes

Le mystère n'est pas tout à fait levé. Qui remplacera N'Golo Kanté aux côtés de Paul Pogba pour le match capital des Bleus en Turquie ? La dernière mise en place à huis clos n'a pas permis de répondre totalement à la question. Et pour cause, Didier Deschamps a mélangé les équipes lors de la traditionnelle opposition. Au milieu de terrain, c'est Moussa Sissoko qui a été associé à Paul Pogba.

Curieusement, ce n'est pas Blaise Matuidi qui occupait le flanc gauche de l'attaque mais Kingsley Coman. "Kingsley a été plus efficace en fin de saison au Bayern. Il déstabilise les défenses", a souligné Didier Deschamps en conférence de presse. "Il est dans la provocation, la percussion. A l'image de ce qu'il a fait à Nantes." Un indice sur une possible titularisation ? Ce qui est certain, c'est que c'est bien le Bavarois qui a évolué aux côtés d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Mais Blaise Matuidi évoluait lui-même le plus souvent dans le couloir gauche dans l'équipe des "sans-chasubles".

Coman à l'entrainement à ClairefontaineEurosport

Mbappé remplacé par… Maignan

Et Kylian Mbappé ? Didier Deschamps avait prévenu que le Parisien aurait un "petit" entrainement. Il a évolué dans l'équipe des "sans-chasuble" laissant sa place au sein de l'attaque habituelle des Bleus à… Mike Maignan. En défense, les présences de Léo Dubois à droite et Kurt Zouma à la place de Raphaël Varane témoignent que Deschamps avait décidé de ne pas aligner son équipe type. Il a simplement semé des indices mais il est bien difficile d'y voir parfaitement clair.